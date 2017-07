74 rocznica hitlerowskiego mordu w Pilikach

15 lipca 1943r. hitlerowcy rozstrzelali w Lesie Pilickim, nieopodal Bielska Podlaskiego, kwiat inteligencji tego miasta, a także siedemnaścioro dzieci. Wczesnym rankiem 15 lipca 1943 roku hitlerowcy wywieźli samochodami z Bielska Podlaskiego 50 osób, głównie inteligentów, ale także 17 dzieci i po ułożeniu ich w wykopanych dołach w Lesie Pilickim – zastrzelili. Był to odwet na ludności cywilnej za działalność polskiego podziemia. Wśród ofiar hitlerowskiej zbrodni byli m.in.: burmistrz Bielska Podlaskiego Alfons Erdman, duchowni kościoła katolickiego, nauczyciele. Bielszczanie jak co roku uczcili pamięć ofiar uroczystą mszą w obrządku rzymsko - katolickim przy Mauzoleum Ofiarom Barbarzyństwa na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego (pochowane tu są szczątki pomordowanych po ekshumacji z Lasu Pilickiego). Złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Mszę odprawił ks. dziekan Kazimierz Siekierko. Obecni też byli duchowni prawosławni pod przewodnictwem ks. dziekana Leoncjusza Tofiluka. W uroczystościach wzięli udział, bielscy samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, szkół i harcerzy, a także zwykli mieszkańcy miasta. W czasie II wojny światowej w Lesie Pilickim zginęło w wyniku wszystkich niemieckich egzekucji wiele setek ludzi. Dlatego też druga część uroczystości odbyła się w lesie, przy zbiorowych grobach i krzyżu upamiętniającym lipcowy mord. Przedstawiciele kościoła katolickiego i prawosławnego pomodlili się za wszystkie ofiary. Delegacje także i tutaj złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Andrzej Salnikow, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AS