WORD w Bielsku Podlaskim – Egzaminy utrudniają ruch

29 listopada podczas sesji rady miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie z dotychczasowej działalności złożył dyrektor bielskiej filii WORD, Marcin Freino. Oprócz dobrych wiadomości dotyczących samego ośrodka, wzrostu liczby zdających, funkcjonowania placu manewrowego, trzeba także zwrócić uwagę na pewne uciążliwości, które pojawiły się w samym mieście. Dyrektor Freino zreferował liczbowo i procentowo przebieg dotychczas przeprowadzonych egzaminów oraz przedstawił sposób zarządzania placem manewrowym. Plac, na którym przeprowadzane są egzaminy został także udostępniony szkołom jazdy tak, aby kursanci mogli ćwiczyć również w miejscu zdawania egzaminu. Jeden z radnych zwrócił uwagę na dwa bardzo istotne aspekty pojawienia się egzaminów na prawo jazdy w Bielsku Podlaskim. Po pierwsze utrudnienia w organizacji ruchu. Pojawienie się na ulicach samochodów ze zdającymi egzamin wprowadza zamieszanie na ulicach i utrudnia przejazd przez miasto. Po drugie ogólna infrastruktura drogowa. Drogi, które zostały wyznaczone do jazd egzaminacyjnych są w fatalnym stanie. Radny Gołębiowski podniósł ten temat z tego względu, iż wyszczególnione ulice podlegają pod zarząd wojewódzki i miasto nie może dokonać samodzielnie stosownych inwestycji. Dyrektor Freino stwierdził, że przed uruchomieniem ośrodka brano pod uwagę negatywne skutki dla ruchu drogowego na terenie miasta i obecnie nie ma żadnych komplikacji ani dużych utrudnień w ruchu miejskim. Niestety rzeczywistość zweryfikowała te założenia. Zdaniem radnych utrudnienia są i zaakcentowano je podczas debaty: - Są takie punkty newralgiczne w mieście, np. skrzyżowanie Żwirki i Wigury oraz Mickiewicza, gdzie osoba zdająca, popełnia pewne błędy i spowalnia ruch.. Ale jest również problem na drodze krajowej, tj. ul. Brańska. (radny Gołębiowski). - Problem komunikacji w mieście jest problemem bardzo szerokim i wspominałem o tym, że rozwiązaniem tego problemu może być usprawnienie komunikacji miejskiej, wiem, że są jakieś projekty, które mają to zmienić, niemniej problemy są (radny Sysuła). Dla miasta i mieszkańców otwarcie WORD znacznie ułatwia dostęp do egzaminu na prawo jazdy. Dla władz miasta to nie tylko korzyść, ale również wyzwanie i konieczność lobbowania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej należącej do innych podmiotów samorządowych, a leżących na terenie miasta. Ponadto pojawia się kwestia organizacji ruchu w mieście oraz konieczność powiększenia taboru komunikacji miejskiej tak, aby zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego w konkretnych rejonach miasta. Dyskusja na ten temat znacznie wykracza poza sam WORD i jego funkcjonowanie, ale bardzo ważna w tej sprawie jest współpraca władz miasta z radnymi i ośrodkiem, co znacznie wzmocni pozycję Bielska w rozmowach ze strukturami wojewódzkimi i krajowymi. To trudne wyzwania, ale mam nadzieję, że dobro regionu weźmie górę nad prywatnymi ambicjami lokalnych polityków. Maciej Filipowicz, Kurer Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF /na zdjęciu Marcin Freino dyrektor WORD w Bielsku Podlaskim/