„Wnyki” – Prapremiera

17 i 18 grudnia w Bielskim Domu Kultury odbyła się prapremiera filmu „Wnyki”, nawiązującego do produkcji Jerzego Hoffmana „Znachor”. Zdjęcia trwały przez kilka miesięcy, a wiele scen odbywało się na terenie Bielska Podlaskiego i okolic, a także w powiatach hajnowskim i siemiatyckim. W czasie zdjęć na ekranie pojawiły się znane postacie polskiego kina, m.in.: Artur Barciś, Bożena Dykiel czy Andrzej Beja-Zaborski, Stanisława Celińska i Aleksandra Grzelak. Odpowiedzialny za produkcję był Tomasz Sulima, realizacją zajął się Marek Włodzimirow, a reżyserem był Szymon Nowak. - Film mi się bardzo podobał i byłam wręcz zaskoczona, że to wszystko tak dobrze poszło i wyszło. Nie miałam pojęcia ze Bielsk tak dobrze wpisze się w klimat tego filmu. W filmie były momenty śmieszne i humorystyczne, ale także smutne i tragiczne – komentuje Martyna Szczurzewska, uczestniczka prapremiery. „Wnyki” opowiadają o współczesnych losach Czyńskich, Pawlickich i Szapieli, kresowej historii stworzonej jeszcze przed wojną przez Tadeusza Dołęgę-Mostowicza. Głównym bohaterem filmu jest Jakub (Ksawery Szlenkier), który po latach powraca do rodzinnego miasta i zatrudnia się jako dziennikarz w lokalnej gazecie. Czeka go niełatwa konfrontacja z porzuconą przed laty rzeczywistością. - Kiedy zaczynaliśmy pracę nad filmem, blisko rok temu, myśleliśmy o 30 minutowym filmie za 30 tysięcy złotych. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak samo było i w tym przypadku. Dzisiaj można było obejrzeć pełnometrażowy film, a zdjęcia do niego zakończyliśmy niespełna trzy miesiące temu. Chciałem podziękować wszystkim państwu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego filmu. Chciałem podziękować za gościnność, z którą cała ekipa filmowa spotkała się w Bielsku Podlaskim – stwierdza Szymon Nowak, reżyser filmu. Film przerósł oczekiwania producentów. Prapremiera wywołała duże zainteresowanie. W kilkadziesiąt minut rozeszły się wszystkie zaplanowane wejściówki. Film otrzymał dofinansowanie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w ramach budżetu obywatelskiego. Produkcję wsparł m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Bielski, Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim oraz lokalni przedsiębiorcy. Prapremiera była okazją do wręczenia nagród burmistrza za osiągnięcia kulturalne w 2016 roku. Wyróżnienia otrzymali: Alina Dębowska – kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim, Małgorzata Bil-Jaruzelska - dyrektor Bielskiego Domu Kultury, Doroteusz Fionik - kierownik Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Mateusz Sacharzewski za pracę z młodzieżą w grupie teatralnej The MASK. Michał Kruk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, Fot. MK