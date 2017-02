Podstawówka zamiast gimnazjum

Radni Miasta Bielsk Podlaski realizując zmiany wynikające z reformy edukacji jednogłośnie zdecydowali, że Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski zakończy działalność 31 sierpnia 2017 roku. We wrześniu 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów zostanie przeniesiona z budynku przy ul. Kopernika 3 do budynku gimnazjum na ul. T. Kościuszki 21.

Radni mieli obawy co będzie z budynkami po szkole podstawowej. Obawy próbował rozwiać burmistrz Borowski:

- Budynki są zaprojektowane jako budynki szkolne, więc najsensowniejsze jest umieszczenie w nich działalności związanej z edukacją szkolną dzieci i młodzieży. Już w ubiegłym roku nad tym dywagowaliśmy. Proszę pamiętać, że jak dostaniemy pieniądze na termomodernizacje przedszkoli, to dzieci musimy gdzieś na czas remontów przenieść. Podobnie z Bielskim Centrum Kultury. Jeszcze nie ma decyzji co będzie się tam mieściło. Ale decydując się przenieść podstawówkę do gimnazjum stwierdziliśmy, że to najlepsze rozwiązanie. Zapewniamy pracę wszystkim nauczycielom, prawie wszystkim pracownikom niepedagogicznym. Przejrzymy też pomieszczenia, jakie remonty czy dostosowania należy tam zrobić. Poruszacie państwo problemy z zaopatrzeniem w ciepłą wodę. Rozpatrywane jest niekoniecznie podłączenie do sieci, ale zamontowanie urządzeń do podgrzewania wody, tak by była ona ciepła wtedy, kiedy jest to potrzebne, kiedy jest używana, a nie przez całą dobę. Dodam też, że za chwilę rusza budowa hali sportowej w tym miejscu, być może wtedy podłączenie do sieci będzie lepszym rozwiązaniem, ale to chwilę potrwa. Oczywiście co się uda teraz zrobić zrobimy, najpilniejsze rzeczy.

Padła propozycja, by w budynku udostępnić sale amazonkom, studentom UTW, organizacjom pozarządowym.

W imieniu koleżanek z gimnazjum głos zabrała radna Iwona Kolos:

- Na sztandarze szkoły jest rok 1918 rok. Za rok świętowalibyśmy sto lat tradycji. To niby ta dobra zmiana. Po części się zgadzam, ale dla mnie, dla moich koleżanek, kolegów to bardzo trudna zmiana. Mam tylko nadzieję, że będziemy mieć poczucie bezpieczeństwa przechodząc pod szkołę podstawową nr 5, że nie będziemy niczyi. Liczę też, że ta "jedynka" nie zaginie jako cyferka...Liczę też na to, co podkreślał pan na komisji oświaty i innych komisjach, że możemy czuć się bezpieczni.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. AK