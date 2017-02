Andrzej Fiedoruk o kuchni podlaskiej

16 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie autorskie. Gościem specjalnym wydarzenia był Andrzej Fiedoruk, znawca kulinarnych tradycji Podlasia i Kresów. Zebranie miało na celu promocję najnowszej publikacji książkowej pt.: „Historia podlaskich smaków”. - Na napisanie takiej książki namówił mnie były marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko. Książka powstała dzięki stypendium marszałka i praca nad nią trwała cały rok 2015. Natomiast materiały gromadziłem od lat kilkudziesięciu i wykorzystałem też niektóre tematy z mojej poprzedniej książki „Kuchnia podlaska w recepturach i rozhoworach”. Pierwotna wersja książki oscylowała w granicach 500 stron, a w celu publikacji została skrócona do 200 stronic – wyjaśnia Andrzej Fiedoruk, autor książki. Podczas spotkania na sali padło wiele interesujących anegdot z dzieciństwa, związanych z dawną kuchnią naszego regionu. - Jedzenie jest najczęściej pierwszą i najprostszą formą kontaktów między etnicznych, w wyniku których tworzą się nowe potrawy i obyczaje żywieniowe. Po latach współistnienia czy adaptacji społecznej tworzy się tak poplątany, aczkolwiek niezwykle barwny i kolorowy kobierzec kulinarny, którego czasami nie sposób rozsupłać. I właśnie „Historia podlaskich smaków” jest taką próbą określenia ram, historii czy uwarunkowań społecznych i kulturowych w jakich powstawała nasza kuchnia regionalna. Proponuję czytelnikom nieco inne spojrzenie na kwestię historii kulinariów. W większości książek kucharskich, jeżeli już spotykamy elementy opisowe, to z reguły przypisują one kulturę kulinarną do pewnych epok bez umocowania ich w kontekście historycznym, kulturowym, ekonomicznym czy społecznym. No właśnie kontekst społeczny, który towarzyszy jedzeniu od wytworzenia żywności, poprzez jej przetworzenie, redystrybucję na konsumpcji wcale nie kończąc, bowiem istotne są także takie kwestie jak dietetyka czy etyka jedzenia. Szczególnie obyczaje kulinarne pozbawione tych oglądów są jak jednogarnkowy - eintopf. Niby coś zjedliśmy, jesteśmy syci, ale do pełnej radości z konsumpcji daleko – dodaje Andrzej Fiedoruk, socjolog i historyk. Kuchnie regionalne są powodem do dumy władz samorządowych wszelakich województw, gmin czy też regionalnych stowarzyszeń i organizacji. Autorzy książek kulinarnych wspinając się na celebrycki piedestał przedstawiają dania, technologie, bardziej lub mniej bzdurne teorie, zapominając o tym, że kuchnia ostatecznie spełnia się podczas konsumpcji przy wspólnocie stołu. „Historia podlaskich smaków” jest pierwszą w skali kraju taką próbą opisania kuchni regionalnej, uwzględniającej nie tylko aspekt recepturowy i technologiczny, ale przede wszystkim społeczno-ludzki w kontekście historii, kultury, ekonomii, gospodarki. Michał Kruk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. MK