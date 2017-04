Ratusz do remontu, muzeum do szkoły

Już tylko dni dzielą Muzeum w Bielsku Podlaskim od tymczasowej przeprowadzki do budynku po byłym Zespole Szkół nr 3 przy ul. Widowskiej (tam gdzie obecnie mieści się zamiejscowa siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego). Powód jest prosty – wkrótce rusza remont zabytkowego ratusza. Mieszczące się w nim muzeum tymczasowo zmieni swoją siedzibę i będzie tam funkcjonować już od 19 kwietnia. W ramach projektu, którego całkowita wartość to ponad 1,8 mln zł (w tym dofinansowanie UE prawie 900 tys.) zostaną wykonane prace konserwatorsko-remontowe – zabytkowy ratusz zyska nową stolarkę okienną i drzwiową, nowy dach, a także nową instalację elektryczną i sanitarną. Poprawią się również warunki pracy. Powstanie magazyn, w którym znajdą się specjalistyczne regały do bezpiecznego przechowywania tkanin, w tym bogatej kolekcji ręczników ludowych, szafy archiwizacyjne do przechowywania ikonografii i dokumentów. Na wyposażenie muzeum trafią m.in. elektroniczne pulpity do prezentacji zabytków. Zostanie też przygotowana wirtualna historia miasta, prezentująca jego początki i rozwój aż po czasy współczesne. Ponadto, po remoncie, muzeum w bielskim ratuszu zostanie zaopatrzone w system audiowizualny, sale wystawowe wyposażone zostaną w nowe łącza, dzięki czemu będzie można organizować konferencje internetowe. Dla osób słabo widzących w salach zostaną rozmieszczone cyfrowe powiększalniki ekranowe. Pojawi się też system audioprzewodników z audiodeskrypcją zintegrowany z trasą zwiedzania. Przed budynkiem stanie miniatura ratusza z brązu. Powstanie też nowa sala warsztatowa, dzięki której muzeum będzie mogło poszerzyć swoją ofertę edukacyjną. To nie koniec zmian. Po zakończeniu w 2015 r. remontu biblioteki i wymianie wyposażenia Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ponownie złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na zadanie „Biblioteka bez barier, remont windy i termomodernizacja budynku”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W 2017 roku pojawi się w bibliotece winda – niezbędna dla osób niepełnosprawnych i starszych, a za rok planowana jest termomodernizacja całego budynku. Całość zadania to ponad 667 tys. zł, z czego 500 tys. dołoży ministerstwo. (Jaco), Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot - Ratusz na kilka dni przed remontem, fot. W tym roku w Bibliotece pojawi się winda dla niepełnosprawnych, a za rok nowa elewacja