Śledztwo IPN w Bielsku Podlaskim - Szukają szczątków ofiar Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

W Bielsku Podlaskim rozpoczęły się prace archeologiczne na terenie dziedzińca dawnego klasztoru karmelickiego, gdzie mieściła się siedziba PUBP w Bielsku Podlaskim. Prace potrwają do 7 maja. Prace archeologiczne prowadzone są w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, dotyczącego zbrodni komunistycznych dokonanych przez funkcjonariuszy struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim w latach 1944–1954. Będzie to drugi etap prac poszukiwawczych. Poprzedni przeprowadzono we wrześniu 2016 r. Wówczas na głównym dziedzińcu znaleziono szkielet, a w innej części budynków poklasztornych odnaleziono dwie kości ludzkie. Ponadto na dziedzińcu wewnętrznym odkryto kolejne szczątki co najmniej pięciu osób, które zostały przeniesione z innego miejsca. - Obecne czynności zmierzają do sprawdzenia pozostałych części dziedzińca głównego i wewnętrznego dawnego PUBP w Bielsku Podlaskim, w celu ustalenia czy znajdują się tam szczątki kostne osób pozbawionych życia przez funkcjonariuszy UB – poinformował w komunikacie prasowym prokurator Janusz Romańczuk, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Jaco, Kurier, Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. (Jaco)