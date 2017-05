VIII konkurs taneczny „Baw się i tańcz”

Do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II przyjechały w ubiegły czwartek dzieci i młodzież z dziesięciu placówek specjalnych na Podlasiu. W tym roku w konkursie tanecznym „Baw się i tańcz”, startowały zespoły z Białegostoku, Suwałk, Grajewa, Długoborza, Siemiatycz, Hajnówki oraz Bielska Podlaskiego. Niektóre osoby z tych zespołów występowały też solo lub w duetach. Występy były w kategoriach bądź to tańca regionalnego, tańca nowoczesnego lub inscenizacji tanecznej. Po raz pierwszy wystartowały zespoły z Siemiatycz i Grajewa. W szeregach starych zespołów(to już ósma edycja konkursu) było dużo nowych osób. - Jestem tu po raz pierwszy. Uczę się w drugiej klasie zawodówki o profilu kucharz. Przygotowywałam się do konkursu sama w domu. Tańczę dla własnej satysfakcji już od podstawówki. Sprawia mi to dużo radości – mówi Magdalena z Białegostoku, laureatka drugiego miejsca w kategorii tańca nowoczesnego. Po raz pierwszy występował także Karol reprezentujący Bielsk. - Przedtem mieszkałem w Łodzi, tam uczęszczałem na zajęcia z baletu – mówi Karol, który w kategorii tańca nowoczesnego zajął trzecie miejsce. W zdecydowanej większości przypadków startujących przygotowują jednak wychowawcy i nauczyciele, instruktorzy. Magdalena i Karol są wyjątkami. W przyszłym roku można się spodziewać poszerzenia formuły konkursu. - Dziewiątą edycję konkursu pragniemy wzbogacić o udział podopiecznych, którzy ze względu na swoje schorzenia mają zajęcia indywidualne w domu, nie mogą na co dzień uczęszczać do szkoły. Ta forma zabawy, rozrywki, poza zwykłą nauką, jest pewną formą rehabilitacji. Tu nie ma przegranych i wygranych. – mówi przewodnicząca Stowarzyszenia „Małe Marzenia” Joanna Niewińska. Stowarzyszenie „Małe Marzenia” i Starostwo Powiatu Bielskiego wsparły finansowo organizację konkursu. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami oraz każda placówka otrzymała pamiątkową statuetkę. Poza konkursem gościnnie występowali: Bartosz Zawadzki – lider zespołu „Forti”, dzieci ze szkoły tańca „Revolt” oraz zespół ze stowarzyszenia „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Prezentujemy listę pierwszych miejsc zajętych w poszczególnych kategoriach. Kategoria Soliści I m. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce I m. – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Kategoria Duety I m. – Stowarzyszenie „Aktywni” w Białymstoku Kategoria Taniec Nowoczesny I m. – Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku I m. – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Kategoria Taniec Regionalny I m. - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Kategoria Inscenizacja Taneczna I m. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu I m. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suwałkach Andrzej Salnikow, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, tot. AS