Spółdzielnia mieszkaniowa remontuje parkingi i stawia szlabany

- Od dwóch lat kiedy spółdzielnia mieszkaniowa rozbudowuje parkingi to mamy zasadę, że stawiamy też szlabany – stwierdził Cezary Szerszenowicz, wiceprezes największej spółdzielni mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, na zebraniu z z mieszkańcami bloków z osiedla między Al. Piłsudskiego a ulicami: 11 Listopada i Kościuszki. Mieszkańcy tych bloków mieli zdecydować, który z czterech (później doszedł jeszcze piąty wariant) przebudowy parkingów im najbardziej odpowiada. Sprawa była pilna, bo SM jeszcze w tym roku chce zacząć przebudowę. - Na pewno będzie jeden szlaban od strony ulicy 11 listopada – dodał Szerszenowicz. Na spotkanie przybyło około 30 osób,czyli nawet więcej, niż zwykle przychodzi na walne spółdzielni. Nie wszystkim zebranym budowa nowych miejsc parkingowych przypadła do gustu. - Wystarczy, że nie mogę otworzyć balkonu od strony Piłsudskiego ze względu na hałas, to teraz będę tak miała z każdej strony – skarżyła się jedna z mieszkanek. Inni mieszkańcy poruszali kwestię bezpieczeństwa na ulicy Kościuszki - Ulicą jeżdżą ciężarówki, ludzie niosą śmieci do kontenerów spółdzielni jest duży ruch. Wystąpmy do Urzędu Miasta o ustalenie strefy ruchu, czy zrobienie tego odcinka przy blokach ulicą jednokierunkową. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejszą sprawą – apelował Mikołaj Turkowiecz. Inni mieszkańcy domagali się o przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki. - Pamiętajcie, powiat ma w planach budowę hali sportowej. Wiąże się to, że będą imprezy masowe, w pobliżu hali może zabraknąć miejsc parkingowych. Odwiedzający halę będą musieli parkować na terenie spółdzielni. Do tego czasu musimy być przygotowani, stworzyć zamknięte parkingi dostępne tylko dla mieszkańców – tłumaczył wiceprezes Szerszenowicz. - A może nie róbmy nic i zostawmy po staremu - apelowała jedna ze starszych mieszkanek bloków. Jej propozycja jednak przepadła w głosowaniu. Mieszkańcy bloków przy Kościuszki 24 i 26 oraz 11 Listopada 6 zdecydowali, że postawią ogrodzenie między blokiem Kościuszki 26 a nieczynnym sklepem Lewiatan, aby kierowcy, którzy wjeżdżają na osiedle od strony sklepu nie mogli parkować pod blokiem spółdzielni. Uczestnicy zebrania zdecydowali się też na czwarty wariant przebudowy parkingów, który owszem zakłada budowę dodatkowych miejsc parkingowych, ale nie przewiduje już budowy tych miejsc za blokiem Kościuszki 26. Przebudowa parkingów odbędzie się od zachodniej strony szczytów tych bloków, bez przebicia na ul. Kościuszki. - Niestety, najlepszy, naszym zdaniem, wariant, spełniający wszystkie warunki bezpieczeństwa i zakładający budowę drogi przeciwpożarowej między blokami (wariant nr 5) mieszkańcy odrzucili. Oby nie zaistniała tam w przyszłości konieczność, że będziemy mogli tam podjechać wozem strażackim – martwił się Marcin Sawicki z PSP w Bielsku Podlaskim. (Jaco), Kurier Podlaski -Głos Siemiatycz, fot (jaco) /W tym miejscu zamiast miejsc parkingowych powstanie ogrodzenie/