Przebudowa największej arterii miasta

Prace remontowe prowadzone są od skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kościelną do wyjazdu na parking przy budynku SDH. Polegają one na ułożeniu nowej nawierzchni ścieralnej, regulacji bądź wymianie pokryw studni kanalizacyjnych, wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim. Wsparcia finansowego w wysokości 54 tys. zł udzieliło miasto, a całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 150 000 złotych. - Ulica Mickiewicza jest ważną ulicą w naszym mieście i każdy kto z niej korzysta widzi, że wymaga remontu. Aby szybciej doprowadzić ją do dobrego stanu, właśnie dlatego zdecydowaliśmy się dołożyć do tej inwestycji – mówi Jarosław Borowski, burmistrz Bielska. Michał Kruk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MK