Roszady na dyrektorskich stołkach

W Bielsku Podlaskim zwolnił się etat dyrektora Bielskiego Domu Kultury. Wkrótce można spodziewać się, że burmistrz rozpisze konkurs na to stanowisko. Wybrano też nowych dyrektorów szkół. Nie zabrakło niespodzianek. Dyrektorką bielskiej „trójki” została 41 – letnia Joanna Kalinowska. Natomiast przewodniczący rady miasta w Bielsku Podlaskim Igor Łukaszuk wygrał konkurs na dyrektora tzw. „Białorusa” w Hajnówce, ale czy zostanie dyrektorem nie wiadomo. Zarząd powiatu hajnowskiego głosami 3 : 2 wypowiedział się przeciwko jego kandydaturze. - Z wielka radością informuje wszystkich przyjaciół, że wracam do pracy w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, który był, jest i będzie moją wielką zawodową miłością. Chociaż ostatnie pięć lat też uważam za bardzo udane – tymi słowami Małgorzata Bil-Jaruzelska zakomunikowała na Facebooku fakt podjęcia nowej pracy w stolicy województwa. I właściwie nie była to niespodzianka. Od dłuższego czasu była dyrektor BDK szukała sobie pracy w Białymstoku. Urodzona w 1962 roku w Białymstoku, absolwentka miejscowego uniwersytetu, to małżonka Krzysztofa Bila-Jaruzelskiego, prominentnego działacza SLD na Podlasiu. Wcześniej pracowała też jako dziennikarka i rzecznik prasowy wojewody podlaskiego. Teraz będzie odpowiedzialna za sprawy budżetowe, techniczne, administracyjne i inwestycje. W latach 1996 – 2012 była już zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Odpowiadała za pozyskiwanie środków i przeprowadzanie inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury technicznej scen oraz budynku. Teraz wraca na to stanowisko. W 2012 r. została dyrektorem Bielskiego Domu Kultury, kiedy burmistrzem był związany z SLD Eugeniusz Berezowiec. Dzięki kontaktom udało się jej wprowadzić kilka pomysłów, natomiast główne zadanie - budowa nowego budynku Bielskiego Domu Kultury - zostało niezrealizowane, bowiem ambitny projekt przerósł możliwości samorządu bielskiego. Wielokrotnie nagradzana, m.in.: srebrnym krzyżem zasługi, medalem zasłużony dla kultury polskiej i nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 2016, przyznaną przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Chyba też lepiej się czuła w środowisku białostockim, niż w Bielsku. Lipiec to dobry miesiąc na zmianę pracy, bo akurat w tym miesiącu w BDK-u mało co się dzieje, a większość pracowników i tak idzie na urlopy. O tym, że warto startować w konkursach organizowanych świadczy przykład bielskiej „trójki”, czyli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. W szkole tej od dłuższego czasu istniał konflikt między byłą dyrektor Eugenią Wasiluk a wicedyrektor Barbarą Skiepko. W efekcie dyrektor Wasiluk złożyła dymisję, a obowiązki kierowania szkołą burmistrz Jarosław Borowski powierzył Barbarze Skiepko, co spotkało się z niechęcią części rodziców i kadry pedagogicznej. W wyniku rozpisanego konkursu, głosami 7:5, dyrektorem została 41-letnia Joanna Kalinowska, osoba z zewnątrz środowiska szkoły, która pracowała jako nauczycielka w Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz w szkole w Białymstoku. Teraz czeka na oficjalną nominację, podobnie jak przewodniczący rady miasta Igor Łukaszuk, który wygrał konkurs na dyrektora tzw. „Białorusa” w Hajnówce, czyli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (w Hajnówce obejmował on gimnazjum i liceum). Wygrał z dotychczasowym wieloletnim dyrektorem Eugeniuszem Saczko, również stosunkiem głosów 7 : 5. Igor Łukaszuk również czeka na oficjalną nominację ze strony zarządu powiatu hajnowskiego. Do tej pory był wicedyrektorem szkół w Augustowie pod Bielskiem i Narwi w powiecie hajnowskim. Czy zostanie dyrektorem, nie wiadomo. Zarząd powiatu hajnowskiego głosami 3:2 wypowiedział się przeciwko jego kandydaturze. Konkursy w pozostałych bielskich szkołach nie przyniosły niespodzianek. Wygrali je dotychczasowi dyrektorzy. Jaco, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz