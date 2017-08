Budżet obywatelski - głosowanie przez internet

Po raz czwarty burmistrz Bielska zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego. Od 1 do 31 sierpnia 2017 r. w urzędzie można składać projekty na rok 2018. Po raz pierwszy głosowanie odbędzie się od 28 września do 8 października 2017r. w formie elektronicznej. Będzie też można głosować tradycyjnie (od 28 września do 9 października) w urzędzie miasta. Trzeba nadmienić, że realizacja tegorocznego budżetu obywatelskiego nie przebiega bez trudności. Jak na razie udało się wybudować skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, natomiast w dalszym ciągu trwają przetargi na budowę siłowni w parku królowej Heleny i urządzenia do nawadniania boiska MOSiR. Zakładane pierwotnie kwoty po 30 tys. zł na obydwa projekty okazały się zbyt małe i nie było chętnych wykonawców za taką kwotę. Podobnie jak w ubiegłym roku, maksymalna kwota budżetu obywatelskiego na 2018 r. wyniesie 400 tys. zł, z tego 300 tys. zł na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tys. zł na tzw. „miękkie” projekty. Bielski magistrat zastrzega, że pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł (inwestycyjny) oraz 30 tys. zł (miękki), zaś zgłaszane projekty mogą być realizowane wyłącznie na gruncie stanowiącym własność miasta Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody zarządzającego. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego. Nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej. Propozycja projektu zgłaszanego w ramach budżetu obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Bielska. Każdy z nich może poprzeć dowolną liczbę projektów. Formularze zgłaszania projektów są dostępne na stronie internetowej urzędu miasta oraz w biurze podawczym. Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w biurze podawczym urzędu miasta lub przesłać pocztą na adres urzędu. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie dwie propozycje z listy zweryfikowanych projektów o charakterze inwestycyjnym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów „miękkich”. Jaco Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. Jaco Na zdj. boisko przy bielskiej trójce było pierwszym projektem zrealizowanym w ramach budżetu obywatelskiego.