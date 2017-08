Kolizyjne skrzyżowanie

Nasi Czytelnicy skarżą się, że do końca nie wiadomo, jak jeździć po rondzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim (zaraz za torami, przy stacji Statoil): Nie ma znaku ze schematem skrzyżowania, który informowałby o sposobie poruszania się po nim. - Od Siemiatycz wjeżdżamy dwoma pasami, które sugerują kierunki wjazdu i zjazdu z ronda, ale kiedy jedziemy dalej - w stronę centrum Bielska czy obwodnicy Bielska na Białystok – jest już jeden pas. Być może mieszkańcom Bielska temat wydaje się błahy, ale przejeżdżający przez Bielsk miewają problemy, niejednokrotnie strąbieni czy na pograniczu kolizji zjeżdżający z ronda. Poprosiliśmy o komentarz fachowców, tych którzy uczą nas jeździć, czyli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku: - Wobec braku definicji ronda w ustawie prawo o ruchu drogowym, przejazd przez tzw. rondo uregulowany jest między innymi w art. 22 tejże ustawy (czyli: kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo; do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru - AK). Jak z powyższego wynika, użytkownicy dróg mają obowiązek przestrzegać zasad ruchu drogowego zgodnie z przepisami ustawy - wyjaśnia Krzysztof Janowski Egzaminator Nadzorujący WORD w Białymstoku. - Niemniej jednak mogę stwierdzić, że organizacja ruchu na tym "rondzie" wymagałaby analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Władnym do przeprowadzenia tego typu działań jest organ zarządzający drogą. Myślę, że warto tym tematem zainteresować zarządcę drogi (czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - AK). Toteż zainteresowaliśmy zarządcę. Ale GDDKiA na razie milczy. Najbezpieczniej z prawej strony Żeby bezpiecznie, zgodnie z przepisami, przejechać to rondo, i np. wjechać na obwodnicę, powinniśmy wjechać pasem prawym, trzymać się na rondzie prawej strony, po zasygnalizowaniu zjazdu skręcić w prawo. Zakazane jest zjeżdżanie ze skrzyżowania w prawo z pasa wewnętrznego. Ale tego wewnętrznego pasa w praktyce nie ma. Kierowcy, którzy jadą pasem "wewnętrznym", z lewej strony powinni przepuścić auta jadące z prawej strony. Wjazd na rondo - dwa pasy ruchu, za chwilę niespodzianka - na rondzie jeden pas. Na rondzie okazuje się, że ci, co wjechali na nie, łamią prawo. Wyprzedzając, z lewej lub z prawej strony, na rondzie jednopasowym, łamią zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu. Wyjazd z ronda - tu dochodzi do kolizji, kiedy samochody z szerokiego jednopasowego ronda, jadąc obok siebie, muszą znów zmieścić się na jednym pasie. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. Jacek S. Wasilewski