Fundacja chce uczcić pomordowanych w II wojnie światowej bielskich Żydów. Pod obrady komisji rady miasta Bielsk Podlaski wpłynął wniosek Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej o nadanie nazwy Plac Pamięci Żydów Bielskich terenom położonym na rogu ulicy Kazanowskiego i Kazimierzowskiej (obok pływalni Wodnik). Fundacja chce w ten sposób upamiętnić 75. Rocznicę zagłady bielskich Żydów. W uzasadnieniu czytamy m. in. (... ) „Społeczność żydowska od ok. 1800 roku stanowiła trwały podmiot naszego miasta. Przed wybuchem II wojny światowej Bielsk liczył ok. 8 tys. Mieszkańców, w tym ok. 3 tys. Pochodzenia żydowskiego. W Bielsku Żydzi posiadali 3-4 bożnice, kilka domów modlitw, łanię rytualną, cmentarz, szkoły, dom sierot, organizacje społeczne. Przedstawiciele mniejszości żydowskiej piastowali rożne funkcje w samorządzie miejskim ( w tym wiceburmistrza i sekretarza). (...) Druga wojna Światowa położyła kres istnieniu społeczności żydowskiej w Bielsku. Żydowskich mieszkańców Niemcy wywieli do obozu śmierci w Treblince w pierwszych dniach listopada 1942 roku. Od tego tragicznego wydarzenia mija równo 75 lat. Plac, który proponujemy nazwać „Placem Pamięci Żydów Bielskich” jest historycznie bardzo związany z żydowskimi mieszkańcami Bielska. W jego najbliższym otoczeniu stała synagoga Sza’rej Zion Beth Midrasz, czyli Bramy Syjonu, obok wybudowana była łaźnia rytualna (mykwa), istniała szkoła żydowska (cheder) oraz żydowski sierociniec. Ulica Kazimierzowska zamieszkiwana była w przeważającej ilości przez Żydów i dlatego w drugiej połowie XIX w., nosiła nawet oficjalnie nazwę ulicy Żydowskiej oraz ulicy Bóżniczej. W naszym mieście oprócz szczątków cmentarza żydowskiego przy ul. Brańskiej oraz tablicy postawionej staraniem Stowarzyszenia „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w 2010 r. (na rogu ul. Kazimierzowskiej i ul. Kazanowskiego) – nie ma żadnych śladów po żydowskich mieszkańcach Bielska. Uważamy, że już najwyższy czas dokonać upamiętnienia, nadając proponowaną nazwę miejscu, tak z nimi mocno związanym. W ten symboliczny sposób uczcimy 75 rocznicę zagłady bielskich Żydów.” Jaco, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz