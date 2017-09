Nowi dyrektorzy obejmują stanowiska

Nie będzie w Bielsku Podlaskim konkursu na dyrektora Bielskiego Domu Kultury. Burmistrz Bielska Jarosław Borowski mianował na to stanowisko Elżbietę Fionik wieloletnią pracownicę BDK. Nowa dyrektor objęła tę funkcję z dniem 1 września. W Bielskim Domu Kultury pracuje już ponad 20 lat jako instruktor do spraw teatru. Zajmuje się przede wszystkim organizacją grup teatralnych, zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. Organizuje również konkursy teatralne i poetyckie w BDK. Prywatnie jest żoną bielskiego etnografa Doroteusza Fionika, założyciela prywatnego skansenu i Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, prezesa stowarzyszenia o tej samej nazwie. Elżbieta Fionik zastąpiła na tym stanowisku Małgorzatę Bil-Jaruzelską, która po pięciu latach szefowania BDK wróciła na stanowisko wicedyrektora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, a o swojej rezygnacji poinformowała jeszcze w lipcu. Także od 1 września nowym dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim została Joanna Kalinowska, która wygrała konkurs na to stanowisko jeszcze w czerwcu, ale formalną nominację otrzymała dopiero z dniem 1 września. Przejmie ona funkcję od p.o. dyrektora Barbary Skiepko, która wróci na uprzednio zajmowane stanowisko wicedyrektor tej szkoły. Nowym dyrektorem Liceum z DNJB w Hajnówce jest Igor Łukaszuk, przewodniczący rady miejskiej w Bielsku Podlaskim. Łukaszuk wygrał konkurs na dyrektora „Białorusa” w Hajnówce z dotychczasowym dyrektorem Eugeniuszem Saczko, ale rada powiatu hajnowskiego dopatrzyła się uchybień w składzie komisji konkursowej, którą zresztą sama powołała i unieważniła konkurs. Rozpisano też nowy konkurs, ale do niego doszło. Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę rady powiatu hajnowskiego, a ta z kolei nie zdecydowała się na zaskarżenie jego decyzji do NSA. Jaco, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot .UM /na zdjęciu Elżbieta Fionik/.