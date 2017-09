Bielski Budżet Obywatelski

22 września o 17.00 w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami miasta dotyczące prezentacji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Na 2018 Rok. Projekty o charakterze majątkowym, które przeszły weryfikację to: budowa ciągu-pieszo rowerowego (zgłoszona przez Ninę Zduniuk, wartość projektu 57.150 zł), integracja międzypokoleniowa przez szachy - wykonanie stołów do gry w szachy w Parku Izabeli Branickiej i Królowej Heleny (wnioskodawcy: Tomasz Lewczuk, Arkadiusz Waszkiewicz i Magdalena Jakuc, wartość projektu 27.000 zł), plac zabaw dla dzieci, siłownia i boisko do siatkówki w parku przy ul. Rejtana (wnioskodawca Jerzy Czeczuga, wartość 246.863 zł), budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR (Kamil Szklarz, 48.000 zł) i budowa fontanny miejskiej na skwerze im. Izabeli Branickiej (Iwona Kołos, Tomasz Sulima, 249.000zł). Wnioski o charakterze bieżącym to: Prolog - IV Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego (Dariusz Fionik, 29.000 zł), "Pod opieką Bogurodzicy" - festiwal (ks. Jerzy Bogacewicz, 30.000 zł), IV Półmaraton Bielski, VI Tur de Bielsk, III Noworoczny Bieg Tura (Marek Troc, 30.000 zł), tomik poezji "Na porozi" (Iwona Bielecka-Włodzimirow, 6.000 zł), Podróże Rodzynka (Andrzej Salnikow, 6.690 zł), Festyn Mikołajkowy - plenerowa impreza integracyjna w Parku Królowej Heleny (Lucyna Pakuła, 10.000 zł), koncert Arki Noego (Iwona Kołos, 27.000 zł), Klub Zdrowia (Joanna Malisz, 6.000 zł), "Rajd samochodowy w bielskim klimacie" (Emil Falkowski, 25.000 zł), sterylizacja i kastracja zwierząt (Iwona Bielska Włodzimirow, 30.000 zł). Odrzucono wnioski: Bielsk - czyste miasto (Bazyli Śliwka, 35.000 zł), The MASK - Teatralny Bielsk Podlaski (Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski, 30.000 zł), budowa nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędnymi chodnikami (Gabriel Bielach, 250.000 zł) i Duża Polana - uporządkowanie terenu pod powierzchnię rekreacyjno-parkową na osiedlu Klementynowo (Agnieszka Borowska, stowarzyszenie Razem, 50.000 zł). Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz