Koncert charytatywny

14 września na deskach Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbył się charytatywny koncert na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Lazur Nadziei" w Bielsku Podlaskim.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała piosenek gwiazd disco polo i dance. Na scenie zaprezentowali się: zespół Akcent z Zenkiem Martyniukiem, Defis, Etna, Exaited, Hi Fi, Jorgus, Mig, Piękni i Młodzi, Weekend, Zorka. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz Bielska Podlaskiego.

- Ja bardzo lubię grać na tego typu koncertach. Są to osoby z różnymi schorzeniami. Jak ja gram i widzę takie osoby, to od razu składam im życzenia. W miarę możliwości podchodzę do nich po koncercie i daję szansę zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Na takich koncertach widać jak te osoby się cieszą i to jest coś wspaniałego i wielka frajda dla nich grać. Te osoby przez radość, taniec i śpiew wyrażają swoje zadowolenie. Jest niesamowite to, że ci ludzie znają teksty naszych piosenek i podczas koncertów śpiewają razem z nami, co było widać dzisiaj na scenie – wyjaśnia Zenon Martyniuk.

Przed koncertem oraz w trakcie można było nabyć cegiełkę wstępu o wartości 30 złotych. Zakupione cegiełki brały udział w licytacji przedmiotów: szalików i piłki Jagiellonii Białystok z podpisami zawodników oraz voucherów na zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne i spa.

-Pomaganie chorym dzieciom jest to pozytywny bodziec każdego człowieka. Człowiek nie miałby serca, gdyby nie pomógł mając taką możliwość. My staramy się robić to w miarę swoich możliwości. Jeżeli jest wolny termin i jesteśmy w stanie dojechać, to chętnie gramy dla takich osób. Ja się bawiłam świetnie i mam nadzieję, że publiczność też. Publiczność pokazała, że ma duże serca i o to w tym wszystkim chodzi, żeby się wzajemnie uzupełniać. Dzieci są pozytywne, uśmiechnięte, ich uszczęśliwia najmniejsza rzecz - jak przyjdzie ktoś i zaśpiewa dla nich. My się cieszymy, że możemy w jakikolwiek sposób sprawić radość tym osobom – wyjaśnia Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi.

Cały dochód będzie przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.

- Zdecydowaliśmy się na założenie stowarzyszenia, gdyż naszą ideą jest niesienie pomocy potrzebującym. Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne intelektualnie. Cieszę, że udało się zaprosić tyle gwiazd na koncert, a to pokazuje, że są ludzie dobrej woli i potrafią pomagać bezinteresownie. Zebrane pieniądze przeznaczymy na sprzęt, na rehabilitację oraz na własny gabinet, w którym będziemy mogli przeprowadzać takie zabiegi – wyjaśnia Krystyna Stanisława Matysiak, prezes Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Lazur Nadziei" w Bielsku Podlaskim.

Michał Kruk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. MK