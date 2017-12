Inwestycje na ponad 35 milionów

- Jest to budżet niezwykły i historyczny. Jeszcze nie było w przypadku Bielska takiej sytuacji, aby budżet był ponad 100-milionowy – stwierdził Jarosław Borowski podczas konferencji poświęconej przyszłorocznemu budżetowi Bielska Podlaskiego, która odbyła się w ubiegłą środę 22 listopada. I rzeczywiście budżet zakłada wydatki rzędu 121 mln zł, a dochód miasta na 109,5 mln zł. Deficyt budżetu wyniesie ponad 11, 4 mln. Na inwestycje władze miasta przeznaczą ponad 35 mln zł (czyli 30% planowanych wydatków). To o wiele więcej, niż w ubiegłych latach, gdzie wydatki na inwestycje wynosiły kilka procent. Wiąże się to przede wszystkim z wydaniem środków unijnych. Przez kilka lat władze Bielska Podlaskiego nie przeznaczały wielkich kwot na inwestycje, w tym roku ma się to zmienić. Deficyt budżetu wynosi 9% i w porównaniu z innymi samorządami – jak zapewnia burmistrz - jest jednym z niższych w regionie. - Jesteśmy w środku perspektywy unijnej, jest to niejako apogeum wydawania pieniędzy – stwierdził burmistrz. - Mogą pojawić się zmiany, jeśli w kolejnych konkursach uda się pozyskać dodatkowe fundusze. Na razie do budżetu nie wprowadzamy środków, co do których nie jesteśmy pewni, że uda nam się je pozyskać – dodał. - Od trzech lat nie podnosimy podatków lokalnych, bo nie ma takiej konieczności. Mimo, że liczba ludności się nie zwiększa, to rosną wpływy. Jeżeli chodzi o inwestycje, to na pewno realizowana będzie ul. Krucza. W przypadku ul. Ogrodowej władze miasta rozważały położenie nakładki, ale ostatecznie zdecydowały się na położenie nowej nawierzchni. Najpierw, w przyszłym roku, modernizacja ulicy rozpocznie się od prac ziemnych, czyli naprawy kanalizacji. W 2018 r. kończą się pozwolenia na remont ulic Zamkowej i Małej i właśnie te ulice będą w najbliższym czasie remontowane. Miasto planuje rozpocząć przygotowywanie dokumentacji na tzw. małą obwodnicę, która połączyłaby ul. 11 Listopada z Brańską i stanowiła alternatywę dla praktycznie jedynego przejazdu przez tory za rondem. W przyszłym roku rozpocznie się też budowa budynku socjalnego (na 16 mieszkań) przy ul. Jagiellońskiej. Stary drewniany budynek zostanie rozebrany, a na 2018 r. zaplanowano oddanie nowego budynku przynajmniej w stanie surowym. Do października przyszłego roku powinna zakończyć się też termomodernizacja SP nr 4 im. A. Mickiewicza i SP nr 3 im. J. Kostycewicza oraz w przedszkolach nr 5 i nr 7. Przy SP nr 2 zostanie wybudowana bieżnia 60-metrowa, zaplanowano też wymianę elektryki i kotłów grzewczych. Do przyszłorocznego budżetu ujęto również modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych za Zespołem Szkół im. Józefa Piłsudskiego. Miasto zabezpieczyło pieniądze także na dokumentację i zbiera pozwolenia oraz uzgadnia z konserwatorem zabytków na przebudowę parków miejskich. - Na przyszły rok nie planujemy związanych z tym robót budowlanych – przyznaje Jarosław Borowski. W ramach budżetu obywatelskiego na skwerku przy Mickiewicza zostanie wybudowana fontanna oraz boisko do siatkówki plażowej. - Są duże szanse na pozyskanie pieniędzy na wymianę oświetlenia i pieców grzewczych – przyznał burmistrz. Miasto dołoży się do budowanej przez powiat hali przy I LO im. T. Kościuszki oraz do remontu chodnika na odcinku ulic Dubicze i Chmielna. Jaco, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. (Jaco) Na zdj.: budowa parkingów przy ul. 3 Maja (ma powstać ogółem 28 miejsc parkingowych).