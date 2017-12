Ambitne plany bielskiego powiatu na przyszły rok

Rok wyborczy ma swoje prawa, a i środków unijnych jest zwykle w tym roku więcej niż w ubiegłych latach. Rozstrzygane są bowiem liczne konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski i nie tylko. Plan dochodów na 2018 rok bielskiego starostwa w stosunku do poprzedniego jest większy o ok. milion złotych i ogółem wyniesie prawie 60 mln zł. Natomiast plan wydatków na przyszły rok w porównaniu z obecnym jest większy o prawie 4 mln zł. Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem w kwocie 4,5 mln zł. Natomiast tegoroczny budżet za 2017 rok zamknie się deficytem w wysokości ok. 1 mln zł. Starostwo chce przede wszystkim dokończyć rozpoczętą w tym roku budowę hali sportowej przy I LO im. T. Kościuszki, którą również współfinansują: miasto Bielsk Podlaski i gmina wiejska Bielsk Podlaski (w mniejszym zakresie) za łącznie ok. 9 mln zł. Mimo, że budowa się opóźnia, o czym nieraz publicznie mówił burmistrz Borowski, to jest szansa, że w nowym roku inwestycja osiągnie przynajmniej stan surowy. Kolejną inwestycją starostwa będzie budowa hali sportowej przy II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza (przy ul. Kopernika 4) wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski za ok.5,2 mln zł. Starostwo chce też przebudować i rozbudować budynek byłej szkoły ekonomicznej przy ul. Widowskiej i zmienić jego sposób użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej. Ma to kosztować ok. 2 mln zł. Przebudowana zostanie też część budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Bielsku - to również pochłonie prawie 2 mln zł. Z inwestycji drogowych zaplanowano przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Krywiatycze (gm. Bielsk Podlaski) za 1,6 mln zł oraz przebudowę mostu na rzece Biała w miejscowości o tej samej nazwie (również w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski) wraz z rozbudową dojazdów za 2,5 mln zł. Jaco fot. (Jaco), Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz Na zdj. Budowa hali sportowej się opóźnia, a starostwo w nowym roku chce budować kolejną, przy Białorusach.