Rewitalizacja budynku BDK i biuro paszportowe - Kolejne podejście

Po długiej dyskusji rada miejska Bielska Podlaskiego na wtorkowej sesji wyraziła zgodę na zawarcie przez miasto porozumienia o wspólnej realizacji z powiatem bielskim oraz gminą wiejską Bielsk Podlaski projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz”. Będzie to kolejna próba władz miasta na pozyskanie pieniędzy na rozbudowę BDK-u. Uchwała tej treści jest niezbędna, by miasto mogło ubiegać się o pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz aby podpisać stosowne umowy ze starostwem i gminą. Szacowana wartość projektu wynosi 19,6 mln zł. Potencjalne dofinansowanie z programu „Rewitalizacja” mogłoby wynieść około 10 mln zł. Z przeprowadzonych wstępnie rozmów burmistrza Jarosława Borowskiego ze starostą Sławomirem Jerzym Snarskim oraz wójt Raisą Rajecką wynika, że do porozumienia dojdzie i wszczęto już odpowiednią procedurę. Zgodnie z porozumieniem planowane wsparcie finansowe z innych samorządów w latach 2019-2020 dla tej inwestycji wyniosłoby 1,5 mln zł. W tym powiatu bielskiego 1 mln zł (w dwóch ratach) oraz gminy Bielsk Podlaski 500 tys. zł. (również w dwóch ratach). Być może jest to już ostatni dzwonek, gdyż w tym roku ze środków unijnych nie przewidziano więcej konkursów na rozbudowę obiektów związanych z kulturą. Projekt uchwały burmistrz zgłosił przed sesję. Sprawa ta nie była omawiana wcześniej na komisjach. - Jestem zaskoczony – dziwił się Mirosław Gołębiowski, radny SLD. – Jeżeli ta inwestycja wejdzie, obawiam się, że wszystkie pozostałe zostaną zamrożone. Burmistrz zapewniał, że nie ma zagrożeń dla innych inwestycji. A trzeba się spieszyć, bo wszystkie dokumenty należy złożyć do 3 kwietnia. Projekt będzie realizowany, jeżeli dostanie dofinansowanie unijne. Plany przebudowy bądź wręcz budowy nowego domu kultury w Bielsku Podlaskim ciągną się od wielu lat. Miasto nawet wykupiło działkę, na której znajduje się nieczynne i w dużej mierze już zburzone kino „Znicz”, aby znaleźć miejsce na rozbudowę Bielskiego Domu Kultury. Planowany w 2014 r. kosztorys tego przedsięwzięcia wynosił 14,5 mln zł. Pierwotnie w latach 2011-12, kiedy powstał pierwszy projekt budowy centrum kultury w Bielsku, planowany koszt tej inwestycji wynosił 17 mln zł. Od tej pory miasto wielokrotnie, niestety bez powodzenia, zgłaszało projekt rozbudowy Bielskiego Domu Kultury do różnych konkursów, starając się o dofinansowanie. Może tym razem się uda? - Ile już było koncepcji w sprawie rozbudowy Bielskiego Domu Kultury? Co najmniej kilka. Nie wiem czy i ta wyjdzie, mam wątpliwości – dzielił się swoimi spostrzeżeniami na sesji radny Gołębiowski. Inni radni jednak przyznawali, że w sprawie Bielskiego Domu Kultury trzeba podjąć działania. - Jak na 25-tysięczne miasto, to w Bielskim Domu Kultury mamy żenujące warunki – przyznawał radny Jedności Witold Sysuła. – Wprawdzie mam wątpliwości co do współpracy ze starostwem, ale powinniśmy podjąć jakieś działania. Także radny Gołębiowski, mimo swoich wątpliwości, nie był przeciwko rozbudowie Bielskiego Domu Kultury. - Nie po to miasto pozyskało działkę od firmy Max-Film, aby teraz tego zaniechać. Natomiast nie widzę w działaniach burmistrza jakiejś konsekwencji – mówił Gołębiowski. - Koncepcje się zmieniają, bo każdy konkurs stawia inne wymogi. Tak było w programie Polska- Białoruś-Ukraina czy w wypadku programu norweskiego. Musimy startować, bo to ostatni konkurs w tym roku, gdzie samorządy mogą pozyskać pieniądze na budynki związane z kulturą – wyjaśniał burmistrz Borowski. Drugą ciekawą sprawą jest inicjatywa radnych z grupy Dla Bielska. Postulują oni utworzenie w mieście zamiejscowego oddziału do spraw paszportowych. - Z WORD-em nam się udało – mówiła na sesji radna Iwona Kołos z Dla Bielska. – Obecnie zbieramy podpisy poparcia, aby pokazać, że mieszkańcy Bielska Podlaskiego (ale również powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego) są jak najbardziej za tym, aby u nas w mieście powstał zamiejscowy oddział do spraw paszportowych – wspomniała na sesji radna. (jaco), Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz