22 lutego harcerze mieli swoje święto. Tego dnia obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej. W Bielsku Podlaskim w hali Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej spotkali się harcerze z trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, należących do Hufca Bielsk Podlaski. - Nazywam się Iga Nawarenko. Należę do 66 Bielskiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. W harcerstwie jestem zaledwie dwa i pół roku, ale już od najmłodszych lat fascynowało mnie to środowisko. Wszystko to dzięki mojemu dziadkowi druhowi 'Żyrafie', który przez większość swojego życia aktywnie działał w harcerstwie, był kwatermistrzem i opiekował się bazą harcerską w Rydzewie. Kiedyś wydawało mi się, że ta społeczność nie jest dla mnie. Od najmłodszych lat dziadek zachęcał mnie, abym weszła w szeregi ZHP, lecz myślałam, że nie odnajdę się tam. Wizja jeżdżenia na obozy, spania w namiotach nie była dla mnie zachęcająca. Jednak zdecydowałam się na wstąpienie do harcerstwa po nagłej śmierci dziadka, chciałam oddać mu hołd i spełnić jego marzenie, jakim była kontynuacja tradycji harcerskich w rodzinie. Wstąpiłam więc do drużyny Żeglarskiej. Okazało się, że była to świetna decyzja. Po pół roku zostałam zastępową i zaczęłam prowadzić wraz z moją przyjaciółką zastęp zuchowy. Prowadzenie zbiórek, oglądanie rozwoju jungów motywuje mnie i napędza do dalszego działania. Dzięki harcerstwu odkryłam w sobie pasję, jaką jest żeglarstwo. Poznałam wiele wspaniałych osób, a także zdobyłam przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. W ZHP czuję się spełniona. Zachęcam wszystkich do wstąpienia w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego, Czuwaj – mówi Iga Nawarenko. W czasie spotkania nie brakowało konkursów dla najmłodszych, którzy musieli się wykazać kreatywnością, zmysłem obserwacji, spostrzegawczości oraz zachęcać do zabawy starszych uczestników. 22 lutego obchodzone są urodziny założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają życzenia, przesyłają kartki, spotykają się przy ognisku, wymieniając myśli. - Dzień Myśli Braterskiej jest spotkaniem wszystkich harcerzy. Jest to najważniejszy dla nas dzień, gdyż świętujmy urodziny założyciela harcerstwa. Takie spotkania służą zabawie, integracji, omówieniu planów na przyszłość. Harcerstwo to odskocznia od codziennego życia, własnych spraw i problemów, staramy się pielęgnować wartości oraz ideały, które ważne są nie tylko dla harcerzy, ale także dla każdego człowieka – komentuje ksiądz Tomasz Łapiński, Drużynowy Harcerskiej Drużyny Ratowniczej. W czasie spotkania obecni byli przedstawiciele komendy Hufca w Białymstoku, starszyzny harcerskiej, instruktorzy, druhny, druhowie, zuchy, rodzice oraz dyrektor Zespołu Szkół w Bielsku Podlaskim. Na zakończenie wszyscy skorzystali ze zorganizowanego poczęstunku. Michał Kruk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, Fot MK