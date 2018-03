Baśnie po podlasku – Kazki po svojomu

"Kazki po-svojomu" to nowa propozycja wydawnicza, która niedawno pojawiła się w Bielsku. Pozycja znakomicie się sprzedaje. Fakt, Nakład 250 egz jest już praktycznie na wyczerpaniu i wydawca zamówił dodruk, który pojawi się na rynku (i w księgarniach) za kilka tygodni. Inicjatorami wydania książki są Joanna i Michał Troc z podlaskiego Teatru Czrevo. Wydawcą jest Struha Edition oraz Fundacja Teatr Czrevo. To właśnie współpraca Jana Maksymiuka – dziennikarza Radio Svaboda, literata, tłumacza, twórcy strony www.svoja.org oraz autora książki "Čom ne po-svojomu" oraz twórców z podlaskiego Teatru Czrevo - Joanny i Michała Troc - znanych z organizacji m.in. Festiwalu Teatralnego ODE, zaowocowała wydaniem książeczki. Warto nadmienić, że Jan Maksymiuk podjął próbę skodyfikowania gwar ruskich Podlasia i nadania im formy literackiej oraz opracował gramatykę. - Mamy nadzieję, że dziś w niejednym domu dzieci usłyszą najpiękniejsze bajki w języku podlaskim – mówi Michał Troc, współwydawca zbioru baśni. Promocję książeczka miała niebanalną. W niedzielę 4 marca w restauracji Ratuszowa w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie rodziców z dziećmi, na którym aktorka Joanna Troc czytała bajki dzieciom. - Po raz pierwszy znane i lubiane przez wszystkie dzieci świata baśnie ukazują się w autentycznym języku Białorusinów z okolic Bielska, Hajnówki i Siemiatycz na Podlasiu. To przede wszystkim do dzieci i rodziców pochodzących z tych terenów kierujemy naszą książeczkę, by przedłużyć życie tego języka wśród przyszłych pokoleń i jednocześnie okazać szacunek naszym przodkom, którzy zdołali zachować ten język w postaci mówionej do naszych czasów - tłumaczy Troc. „Kazki po-svojomu. Najpiękniejsze baśnie w języku Białorusinów Podlasia” to 80-stronicowe wydawnictwo zawiera 11 klasycznych baśni opowiedzianych w języku podlaskim. Adaptacji tekstów dokonał Jan Maksymiuk. Książka jest wspaniale zilustrowana przez aktorkę Białostockiego Teatru Lalek, Łucję Urszulę Grzeszczyk. O oprawę graficzną zadbała Magdalena Pietruk. - Pomysł wydania książki pojawiła się wraz z przyjściem na świat naszych dzieci. Z nową rolą - rodziców - pojawiły się nowe wyzwania i obowiązki. Niekiedy brakuje nam czasu i miejsca na rzeczy naprawdę ważne. Jedną z takich rzeczy jest, według nas, zasianie w sercach naszych dzieci zamiłowania do języka, którym mówią ich dziadkowie – tłumaczy Michał Troc. ­- Myślę, że książka okazała się propozycją, jakiej do tej pory nie było. Widząc w jakim tempie książka się rozchodzi i jakim cieszy się zainteresowaniem mam pewność, że takich rodziców i dziadków na Podlasiu nie brakuje – dodaje Troc. „Kazki po-svojomu” można nabyć poprzez Fundację Teatr Czrevo. Należy kontaktować się mailowo - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Publikację można otrzymać po wpłacie darowizny na rzecz Fundacji Teatr Czrevo . Możliwy jest odbiór osobisty w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Białymstoku. Książka dostępna jest również w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 5 oraz w sklepie internetowym www.sklep.cerkiew.pl. (jaco) Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz , fot. svoja.org