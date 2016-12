Wąskotorówką przez Puszczę Białowieską

Przyszła odpowiednia pora aby zająć się remontem jednej z największych atrakcji turystycznych Puszczy Białowieskiej. Właśnie trwają prace remontowe kolejki wąskotorowej w Nadleśnictwie Hajnówka. To odpowiedni moment, gdyż jest pora poza sezonem turystycznym. Nadleśnictwo stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo turystów, wymieniając znajdujące się w fatalnym stanie podkłady pod szyny, na odcinku o długości 3,5 km (Hajnówka-Topiło). Wymianie podlegają także mocowania i podbudowania. Szyny jednak zostają te same, służą od 100 lat i nadal są w dobrej kondycji. Warto wspomnieć historię kolejki wąskotorowej w Puszczy Białowieskiej. Otóż podczas I wojny światowej w 1916 r. Niemcy rozpoczęli budowę kolejki dla pozyskiwania i przerobu drewna. W tym celu w okolicy wybudowali również tartaki, fabrykę suchej destylacji drewna, liczne stolarnie oraz fabrykę wełny drzewnej. W okresie międzywojennym wąskotorowe Kolejki Leśne przejęła angielska firma „Centuria", która nie oszczędzała naszej pięknej Puszczy Białowieskiej i intensywnie wycinała drzewa. Podczas II wojny światowej puszcza została przejęta przez Rosjan, a później ponownie przez Niemców. Po wojnie pierwotny las mógł w końcu odetchnąć i Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży zaczęła usuwać zniszczenia. Od 1991 r. kolejka wąskotorowa pełni funkcję wyłącznie jako atrakcja turystyczna, gdzie na 11-kilometrowym odcinku Hajnówka – Topiło (przez dolinę rzeki Leśnej) można podziwiać piękno pierwotnej Puszczy Białowieskiej. Czas przejażdżki w obie strony z postojem w Topile trwa około 3 godzin. Zima to dobry moment na takie przedsięwzięcie, z myślą o kolejnym sezonie turystycznym. W międzyczasie do końca grudnia zostanie przywrócona do życia lokomotywa spalinowa i pięć wagonów. Inwestycja ta pochłonie 390 tys. zł. Natomiast koszt remontu kolejki wąskotorowej wynosi prawie 1,2 mln zł. i jest finansowany z Funduszu Leśnego. Do zobaczenia na szlaku Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ