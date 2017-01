Budżet z kolędami

28 grudnia odbyła się XXIV sesja Rady Miasta Hajnówka. Zanim radni przeszli do porządku obrad, dzieci z chóru parafialnego Św. Cyryla i Metodego zaśpiewały przy akompaniamencie gitary kilka kolęd. Zrobiła się miła świąteczna atmosfera. Nawet co niektórzy radni postanowili improwizować śpiew przyłączając się do chórku. Najważniejszym punktem w obradach było rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach m.in.: zmian w budżecie miasta na 2016 rok, określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej. Wszystkie uchwały przeszły większością głosów. Priorytetową sprawą na sesji było uchwalenie budżetu Hajnówki na rok 2017 r. I choć zdania były podzielone, po dyskusji projekt budżetu został przyjęty. Dochody budżetu w wysokości 70.802.850 zł, wydatki 71.785.478 zł. Deficyt w wysokości 982.628 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. A oto niektóre zadania inwestycyjne w 2017 roku: przebudowa dróg gminnych ul. Nowowarszawska i część ul. Mazury (łączne koszty 6.135.273 zł), przebudowa ulicy Żeromskiego (200.000zł), kurtyna wodna (5.000 zł), budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury (29.000 zł), wodny tor przeszkód (32.000 zł). Na zakończenie jak co roku przewodniczący wraz z burmistrzem złożyli życzenia noworoczne radnym i mieszkańcom Hajnówki. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ