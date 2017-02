Inwentaryzacja żubrów

Zima to dobry moment, aby rozpocząć doroczne liczenie żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Kilkudziesięciu pracowników Białowieskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw Browsk, Hajnówka i Białowieża ustalały liczebność populacji tych majestatycznych zwierząt. Dlaczego zimą? Żubry w tym okresie gromadzą się w stada przy ostojach, gdzie są dokarmiane i mniej wędrują po puszczy. Z pewnością ułatwieniem jest też duży mróz oraz śnieg, ponieważ zwierzęta nie oddalają się zbyt daleko od paśników, zaś samotne osobniki można odnaleźć dzięki tropom. Znaczna ilość (około 250 osobników) również żeruje na łąkach, polach przylegających do puszczy. Akcja ta przeprowadzana była w wielu miejscach jednocześnie, aby wyniki były jak najbardziej realne. Celem jest ustalenie liczebności populacji dziko żyjącego żubra oraz jego kondycji. Ubiegłoroczny wynik wolno żyjących żubrów był rekordowy i wyniósł 578 osobników (320 krów i 258 byków). Czy to jest dużo? Zdania ekspertów są podzielone. W Polsce mamy około 1600 osobników, z czego najwięcej występuje właśnie w Puszczy Białowieskiej. Okazuje się, że pod koniec roku 2016 naliczono 596 osobników, czyli o 18 więcej niż w roku poprzednim i przybyło 70 cielaków. Z racji tej, że te majestatyczne zwierzęta znacznie i sukcesywnie powiększają swój rewir wędrowny, w tym roku w inwentaryzacji wzięło udział kilkadziesiąt osób z Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz pracowników 5 nadleśnictw: Białowieża, Hajnówka, Browsk, Bielsk Podlaski oraz Rudka. Z obserwacji wynika, że te największe ssaki Europy swoje tereny mają oddalone nawet 70 km od Białowieży. Jest to korzystne dla żubra, lecz trudniejsze do ustalenia rzeczywistej liczebności. Andrzej Janiuk, Kurier PodLaski – Głos Siemiatycz, fot AJ