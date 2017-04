Droższa woda i zmiany nazw ulic w Hajnówce

29 marca zwołano obrady XXVII sesji hajnowskich radnych. W porządku obrad omawiano i głosowano m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W tej kwestii padały pytania: - Dlaczego są tak znaczące podwyżki za usługi wodno-ściekowe. - Są one spowodowane przede wszystkim rozbudową i modernizacją gospodarki wodno-ściekowej, co spowodowało potrzebę zaciągnięcia kredytów. Również dzięki środkom unijnym oraz własnych podniesie się jakość wody, ścieki będą miały określone parametry wg. standardów unijnych oraz korzystnie wpłyną na środowisko naturalne - oświadczył prezes spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce, Jerzy Aleksiejuk. Działania inwestycyjne tej spółki trwające 6 lat zostały już zakończone, a pochłonęły ponad 26 mln zł. Kolejna uchwała dotyczyła likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Została przegłosowana większością głosów. 17 radnych było za uchwałą, natomiast dwóch się wstrzymało. Dzięki przegłosowaniu można rozpocząć przyjęcie spółki ZKM przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce. Na pytanie radnego Macieja Borkowskiego (z lekkim uśmiechem) do prezesa PUK: - Wiem, że jest pan dobrym prezesem i managerem, ale czy jest pan zadowolony z decyzji połączenia ZKM do PUK? Prezes zarządu Jarosław Kot odpowiedział: - Nie jestem zachwycony, to duże wyzwanie, ale myślę, że podołam temu zadaniu". Dzięki korzystnemu przetargowi na przebudowę ul. Nowowarszawskiej w Hajnówce, miasto za zaoszczędzone pieniądze zakupi nowy autobus do komunikacji miejskiej za 325.000 zł. Zmiany nazw ulic Następnie zajęto się zmianami nazw niektórych ulic w Hajnówce, czyli tzw. dekomunizacją. Zmiany te to: z ul. Pawła Findera na ul. Agatową, z ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Brylantową, z ul. Władysława Hibnera na ul. Kryształową, z ul. Władysława Kniewskiego na ul. Diamentową, z ul. Henryka Rutkowskiego na ul. Bursztynową oraz z ul. Janka Krasickiego na ul. Szmaragdową. Uchwałę przegłosowano 18 głosami, jeden wstrzymał się od głosu. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ