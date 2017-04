Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

3 kwietnia o godz. 10.00 spod Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego wyruszył marsz pod hasłem "Autyzm nie przeszkadza sięgnąć chmur". Korowód przemaszerował po raz drugi ulicami Hajnówki pod Urząd Miasta pod eskortą policji. Jest to przedsięwzięcie podejmowane w związku z ogólnoświatową akcją, mającą na celu propagowanie świadomości i wiedzy na temat osób z autyzmem. Do akcji przyłączyły się m.in. dzieci z Przedszkola nr 2 i 3, Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W tym roku liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów. Znakiem jedności i solidarności był kolor niebieski, który dominował wśród uczestników pod każdą postacią, od kurtek po drobne gadżety. Po dotarciu pod UM w Hajnówce uczestników przywitali przedstawiciele starostwa, urzędu miasta oraz dyrektorzy placówek przedszkolnych i szkolnych. Dyrektorka Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego Lucyna Wawreszuk powiedziała: - Ten dzień jest po to, aby pomagać i rozumieć chore osoby oraz ich rodziców, którzy borykają się z różnymi problemami i całym swoim sercem opiekują się swoimi dziećmi na co dzień. Autyzm to nie choroba i się z tego nie wyrasta, to jest stan, w którym trzeba się odnaleźć. Niestety, ale z roku na rok wskaźnik autyzmu wzrasta i dlatego musimy współpracować". Dyrektorka SOSW serdecznie podziękowała Urzędowi Marszałkowskiemu w Białymstoku za zgodę na marsz, placówkom za organizację, a przede wszystkim uczestnikom tej szczytnej akcji. Na zakończenie służby mundurowe zaprosiły do wspólnego zdjęcia przy wozie strażackim i policyjnym. Chętnych nie brakowało. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ