Mrożek w Amatorskim Teatrze „Różności”

1 kwietnia w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury odbyła się premiera przedstawienia teatralnego pt. "Serenada", zagrana przez Amatorski Teatr „Różności”, który działa przy HDK w Hajnówce. Spektakl powstał na podstawie dramatu napisanego przez Sławomira Mrożka w 1976 r. Jest to opowieść trzech kur: Ruda (Magdalena Szulc), Bruna (Aleksandra Martyniuk) oraz Blond (Aleksandra Wróbel), nad którymi pieczę sprawuje kogut (Oskar Charytoniuk). Pod oknem kurnika pojawia się lis (Krzysztof Krzycki), który wygrywając serenady na wiolonczeli zrywa ze snu ich lokatorów. Swoją szarmancką postawą robi duże wrażenie na kurach, przez co staje się konkurencją dla koguta. Wykorzystuje naiwność jednej z nich, doprowadzając do tragedii, w której ginie kogut. Przedstawienie w humorystyczny sposób porusza problematykę relacji damsko-męskich, którym towarzyszy zazdrość i rywalizacja. Autor sztuki ujął w niej także metaforyczny wymiar – ukazał wady otaczającego świata. Pod postaciami zwierząt ukrył (na wzór bajek La Fontaine) cechy ludzkie, wyśmiewając tym samym niedoskonałości człowieka. Za ufundowanie świetnego spektaklu zgromadzona publiczność podziękowała gromkimi brawami, a na scenie wylądowała masa pluszowych maskotek i kwiatów. Brawo!!! Reżyseria: Marzanna Janik – Lipczyńska. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ