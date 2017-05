Flaga i ceny za ciepłą wodę

26 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka odbyła się XXVIII sesja rady miasta. Z okazji zbliżającego się Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej urząd miasta zaprosił na obrady Zbigniewa Kordulę, który jest weksylologiem i właścicielem firmy Pogotowie Flagowe. Firma ta zajmuje się produkcją nowej konstrukcji flag, która nie oplątuje się na drzewcu i zachowuje kształt falującego prostokąta w każdych warunkach. Pan Kordula przedstawił radnym całą procedurę rozwijania i zwijania flagi państwowej, a na koniec w ręce przewodniczącego rady miasta wręczył trzy flagi. Po tym nietypowym rozpoczęciu sesji powrócono do obrad i uchwał. Ceny za ciepłą wodę Znaczną część uwagi zajęła debata na temat znaczących inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) i obaw o wzrost cen za ciepłą wodę. - Jeśli chodzi o wzrost cen ciepłej wody użytkowej, to nie leży problem w firmie PEC, bo koszta nie wzrosły za podgrzewanie. To jest sposób rozliczania przez Spółdzielnie Mieszkaniowe. My dostarczamy ciepło, a jaki jest regulamin i prawo SM to ja w to już nie wnikam - oznajmił prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Anatol Żukowski. Lokale socjalne Dużo czasu radni poświęcili dyskusji na temat zapewnienia potrzebującym lokali socjalnych, zastępczych czy tymczasowych. - Jak wiadomo radnym, my jako miasto przygotowaliśmy dokumentację techniczną, którą przekażemy PUK-owi do budowy bloku komunalnego przy ul. Żabia Górka i jest szansa, że otrzymamy od Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjny kredyt. Liczę również na to, że otrzymamy 20-30% formę dotacji - powiedział burmistrz miasta. Wybór przewodniczącego Jednym z ważniejszych punktów obrad był wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. Przypomnijmy, że rada miasta funkcjonuje bez zastępcy przewodniczącego od października 2016 r. po rezygnacji z tego stanowiska radnego Jana Giermanowicza. – Nie przekonał mnie pan burmistrz, że komercyjna działalność PUK jest zgodna z prawem. Zostałem przez pana zignorowany. Traktuje mnie pan jak pionka spośród 21, które stoją tu na szachownicy. Jeżeli więc taka ma być moja rola, dobrze będę pionkiem – tak w październiku radny Giermanowicz uzasadniał swoją rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Po kilkugodzinnych obradach radni wybrali spośród swego grona wiceprzewodniczącego. Został nim Tomasz Androsiuk (PSL), który był jedynym zgłoszonym kandydatem. W tajnym głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 14 było za kandydaturą Androsiuka, natomiast 4 radnych głosowało przeciw, 1 głos był nieważny. – Chciałbym podziękować za głosy oddane na moją osobę i oświadczyć, że będę się starał funkcję wiceprzewodniczącego wypełniać sumiennie i należycie - zadeklarował nowy wiceprzewodniczący rady miasta, Tomasz Androsiuk. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ