I Dzień Ziemi w Nadleśnictwie Hajnówka

Dzień Ziemi (22 kwietnia) to najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych. Dlatego też 24 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Hajnówka odbył się I Dzień Ziemi, zorganizowany we współpracy z Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w Hajnówce, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Wydarzenie to miało miejsce w Osadzie Nadleśnictwa Hajnówka w nowo wyremontowanej lokomotywowni oraz na pobliskim terenie. Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz nadleśnictwa, nadleśniczy Grzegorz Zenon Bielecki, który na wstępie powiedział: - Cieszę, że dostrzegamy problem ochrony Ziemi i ochrony różnorodności biologicznej przyrody. Tym bardziej cieszy fakt, iż ten dzień możemy obchodzić na terenie naszego Nadleśnictwa, w wyjątkowych okolicznościach przyrody Puszczy Białowieskiej, która jest znaną marką na całym świecie. Na imprezę przybyła masa dzieci i młodzieży z hajnowskich przedszkoli i szkół. Towarzyszyły temu edukacyjne zabawy, występy, przedstawienia teatrzyków, gry terenowe oraz ognisko integracyjne. Ściany lokomotywowni przyozdabiały dwie wystawy. Jedna z nich to wystawa malarska Mirosława Chilimoniuka, druga zaś fotograficzna Adama Panfiluka. Do Dnia Ziemi dołączyło również Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka" i Wertep Festiwal, które zachęcało wszystkich do działania pod hasłem "Listy Do Ziemi". Poprzez malowanie, napisanie, wycinanie, tworzenie małych dzieł, dzieci mogły wyrazić co myślą o Ziemi i czego jej życzą. Wszystko to miało na celu propagowanie idei czystości, szacunku i miłości do naszej niebieskiej planety. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ