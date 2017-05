Kolejka wąskotorowa w Puszczy Białowieskiej

Przejazdy kolejką wąskotorową to z pewnością jedna z największych atrakcji turystycznych i edukacyjnych w Puszczy Białowieskiej. W czasie trwania długiego weekendu majowego przewiozła grubo ponad tysiąc turystów 11-kilometrowym odcinkiem z Hajnówka do uroczyska Topiło. Odnowione 30-osobowe wagoniki, ciągnięte przez zabytkową lokomotywę, jeżdżą po niedawno wyremontowanym odcinku torowiska. Regularne kursy kolejki z Nadleśnictwo Hajnówka (ul.Kolejki Leśne) rozpoczęły się 13 maja i do 24 czerwca będą się odbywały w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 14.00. Od 1 lipca do 31 sierpnia kolejka będzie kursowała w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę w godzinach od 10.00 do 14.00, natomiast od 2 do 30 września, w każdy czwartek i sobotę w tych samych godzinach. Bilet normalny za przejazd wąskotorówką kosztuje 30 złotych. Dzieci i młodzież od 5 do 19 roku życia oraz osoby niepełnosprawne na bilet ulgowy wydadzą 20 zł. Dzieci do 4 roku życia podróżują kolejką bezpłatnie. Dodatkowo za przewóz roweru lub psa zapłacimy 5 zł. Przed wyjazdem z Hajnówki zmotoryzowani turyści mogą skorzystać z parkingu na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJJ