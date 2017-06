20 maja pod hasłem "Zapraszamy do Krainy Żubra" odbył się XVII Półmaraton Hajnowski. Miłośnicy biegania spotkali się w Hajnówce (wrota Puszczy Białowieskiej), aby zaliczyć dystans 21 km, który jest kwalifikowany do Ligi Festiwalu Biegów. Wysoki poziom dotychczasowych edycji biegu przyczynił się do dużego zainteresowania biegaczy naszym regionem. Ponadto większość biegaczy z pewnością woli biegać wśród zapachu zieleni aniżeli spalin samochodowych w mieście. W hajnowskim amfiteatrze o godz. 10.15 burmistrz Hajnówki przywitał gości oraz dokonał uroczystego otwarcia tej nietuzinkowej imprezy. W asyście orkiestry dętej straży pożarnej i mażoretek, zawodników odeskortowano na start honorowy, do przebiegnięcia ok. 200 metrów do czekających autobusów. Następnie zostali przewiezieni do Białowieży na start ostry, który nastąpił punktualnie o godz. 12.00 z parkingu w Białowieży. Trasa Półmaratonu Hajnowskiego prowadziła jedyną drogą z Białowieży do Hajnówki, ciągnącą się przez Puszczę Białowieską. Uroki puszczy z pewnością rekompensowały trud zawodników, którzy musieli się zmagać z niemal afrykańskimi warunkami pogodowymi. Meta biegu zlokalizowana była w hajnowskim amfiteatrze. Zwycięzcą biegu został Yury Kaptserau z Mogileva (Białoruś) z czasem 1:08:21, II – Ihar Tsetserukou /Grodno, Białoruś/ 1:10:28, III - Dmitryj Grigoriew / Baranowicze, Białoruś/ 1:10:42, IV – Andrzej Leończuk /Białystok, Polska/ 1:12:25. Najlepsza wśród kobiet: Olga Kaminskaya także z Mogileva (Białoruś) - 1:23:49, II – Anna Gosk /Białystok, Polska/ 1:25:37, III – Alena Shumik /Brześć, Białoruś/ 1:32:12, IV – Lilianna Jaworska /Puławy, Polska/ 1:40:32. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ