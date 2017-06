2 czerwca w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce odbył się Festyn Ekologiczny dla hajnowskich szkół podstawowych. Stroje z surowców wtórnych, transparenty z eko-hasłami i inne eko-gadżety wykonane własnoręcznie pojawiły się na eko-imprezie. W programie pojawiła się rewia "mody z recyklinku", w której uczniowie mogli zaprezentować się na wybiegu jako modele w strojach z surowców wtórnych. Poza tym było mnóstwo konkursów z nagrodami, wystawy prac plastycznych, gry i zabawy. Na oddzielnym stoisku pokazano jak powstaje papier. Odbył się również międzyszkolny turniej piosenki o ekologii. Na terenie festynu zorganizowano również nieodpłatny punkt zbiórki "elektrośmieci" (sprzętu rtv i agd itp.), a także punkt wymiany torebek foliowych: 100 g torebek foliowych, reklamówek itp. wymieniano na płócienną torbę. Dzieciaki bawiły się niesamowicie, a przy tym posiadły cenną wiedzę o szacunku do środowiska. Organizatorem festynu był Urząd Miasta w Hajnówce oraz Fundacja ONI TO MY. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot AJ