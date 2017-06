Hajnowianka finalistką "Bazgroła"

19 maja na Warszawskim Stadionie Narodowym odbyły się Targi Książki, gdzie Maria Tichoniuk, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce, została finalistką ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Bazgroł”. Była to VIII edycja konkursu organizowanego przez Portal Kulturalny Duże Ka i Papierowy Pies, odbywającego się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Marysia Tichoniuk napisała oraz wykonała ilustracje do książki pt. „Tajemnica drugiej połowy”, za którą otrzymała II nagrodę. Książkę wydało Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Nadesłano około tysiąca opowiadań, bajek, baśni, książek artystycznych, komiksów z całej Polski. Wybrano 130 finalistów. Oceniało je jury, w skład którego wchodzili m.in.: Grzegorz Kasdepke (pisarz dla dzieci i młodzieży, dziennikarz), Jurek Owsiak (działacz charytatywny i społeczny, znany z prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Marysia, oprócz nagrody i mnóstwa wrażeń, przywiozła do domu reklamówki pełne książek z autografami ulubionych pisarzy. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ