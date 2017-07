Wnioski o ukaranie blokujących wycinkę drzew

Policja skierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Hajnówce o ukaranie 17 aktywistów ("Dzika Polska", "Greenpeace" i innych niezrzeszonych) z art. 51 (zakłócanie porządku publicznego), którzy 8 czerwca w miejscowości Czerlonka blokowali sprzęt (harvestery) służący do masowej wycinki w Puszczy Białowieskiej w strefie UNESCO. Natomiast jednej osobie nałożono mandat karny również z art. 51. Podczas pokojowego sprzeciwu doszło tam do interwencji fizycznej Straży Leśnej i policji. Prowadzone są również czynności wyjaśniające z dnia 13 i 14 czerwca w miejscowości Postołowo w stosunku do 37 aktywistów, także blokujących harvestery. Grozi im za to kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna. Mimo świadomości kary, ekolodzy-aktywiści chcą i nadal będą protestować, blokując ciężki sprzęt, aby chronić puszczę przed masową wycinką. "Nie przyznaję się do zarzutów, ponieważ nie zakłócałem porządku publicznego, a jedynie działałem w wyższej konieczności, aby chronić dobro publiczne, a w tym przypadku tym dobrem jest starodrzew Puszczy Białowieskiej, który jest zagwarantowany ochroną przepisów np. programem Natura 2000" - powiedział Adam Bohdan z org. "Dzika Polska". Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycze, fot AJ