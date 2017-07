Zjazd absolwentów ‘67

1 lipca w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce odbył się Zjazd Absolwentów 1967 roku z okazji 50 rocznicy otrzymania świadectw dojrzałości. Zebranych powitała i gościnnie przyjęła obecna dyrektor Wioletta Januszkiewicz. Z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy przybyło około 60 osób. Serdecznym powitaniom towarzyszyly łzy wzruszenia i radość. Wiele osób spotkało się pierwszy raz po 50 latach. Pośród uczących ich profesorów obecni byli Maria Romaniuk, Olimpia Korzun, Teresa Bułkowska - Żukowska i Witold Łapiński. Profesor Janusz Kopciał przysłał wzruszający list. Wspomniano nieżyjących nauczycieli i uczniów. Ich pamięć uczczono chwilą ciszy, a na grobach zapalono znicze. Po części ofIcjalnej wszyscy udali się do Domu Weselnego “Dwa Dęby” na uroczystą kolację i tańce. - To spotkanie młodych i szalonych duchem maturzystów, po 50 latach, było wspaniałe. Byłam bardzo wzruszona i zarazem szczęśliwa, że po tylu latach mogłam ponownie zobaczyć i porozmawiać z koleżankami i kolegami z klasy. Mam nadzieję, że to nie ostatnie takie spotkanie - powiedziała współorganizatorka zjazdu Elżbieta Gapanowicz. Niemal wszyscy prosili o powtórny zjazd za rok. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ