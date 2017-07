VI rajd rowerowy do Białorusi

W dniach 7-9 lipca odbył się po raz 6 rajd rowerowy z Hajnówki do Kamieńca (Białoruś), w którym wzięło udział 19 osób. Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Pierwszym punktem do zwiedzenia było muzeum Białoruskiego Dziada Mroza. Kolejną atrakcją był przejazd autokarem do wsi Bezdeż (130km) i zwiedzanie muzeum twórczości ludowej. Uczestnicy rajdu zwiedzili również muzeum domu Tadeusza Kościuszki w miejscowości Kosów. - Jednak największe wrażenie zrobiły na mnie ruiny zamku w Różanie. Miejscowy chłopczyk, około 10-letni, za kilka rubli opowiedział nam historię pałacu. Zamek w Różanie był znaczącym centrum życia politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj podejmowano wiele państwowych decyzji, przyjmowano posłów i królów - powiedziała uczestniczka rajdu Anna Stulgis. Ostatniego dnia pobytu na Białorusi zwiedzano Basztę Kamieniecką (Biała Wieża), muzeum przyrodnicze Białowieska Puszcza w Kamieniukach, które szczyci się największą kolekcję przyrodniczą spośród wszystkich muzeów Białorusi. - Jak zawsze na takich wyjazdach jest bardzo wesoło, pogoda była znakomita. Za każdym razem zwiedzaliśmy jakieś ciekawe miejsca. Tym razem był skansen z pięknie wyszywanymi ludowymi fartuszkami oraz przejazd bryczką po miejscowości. Zwiedzaliśmy również pałac Sapiehów, tylko w małej części odbudowany. Podziwialiśmy nowo budowany potężny hotel w miejscowości Kosów. Byliśmy zdziwieni, że nasza rzeka Leśna po białoruskiej stronie jest taka szeroka i przepływa przez malownicze tereny - powiedziała uczestniczka rajdu Halina Plewa. I tym razem OSIR Hajnówka, jak twierdzą zgodnie uczestnicy rajdu, zorganizował czas na sportowo i z pomysłem. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ