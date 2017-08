I Piknik Myśliwski 2017

5 sierpnia na placu przy świetlicy we wsi Lipiny, gm. Hajnówka, na skraju Puszczy Białowieskiej, odbył się I Piknik Myśliwski. Jego organizatorami byli: Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz oraz łowczy Andrzej Łukasiewicz. Na uczestników pikniku czekały atrakcje, m.in.: występ Adama Kraśko znanego z programu "Rolnik szuka żony", degustacja zupy gulaszowej z dziczyzny przygotowanej przez podróżnika, autora książek kulinarnych Wojciecha Charewicza. Odbył się również konkurs nalewek regionalnych, oraz pokaz sportowy klubów "Piękna Siła" oraz "Wschodnia Siła". Dla dyspozycji najmłodszych była przejażdżka (oczywiście jako pasażer) na potężnych motocyklach, a także przeciąganie liny (przeciwnikami byli strażacy z OSP Nowokornino). Ciekawym punktem pikniku było wabienie zwierzyny - za pomocą specjalnych instrumentów imitowano głosy jeleni, dzików czy kaczek, które były bardzo zbliżone do naturalnych głosów zwierzyny. Gwiazdą wieczoru bez wątpienia był zespół "Droga Na Ostrołękę" (z Ostrołęki), grający muzykę country. Bardzo mi się podobało na pikniku. Atmosfera przyjazna, rodzinna po prostu świetny klimat. Zupa gulaszowa była pyszna, chłodne piwo też, a występ zespołu "Droga do Ostrołęki" udany. Mam nadzieję, że wydarzenie to będzie kontynuowane i odbędzie się również za rok - powiedziała pani Irena, uczestniczka imprezy. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ