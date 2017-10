Nadanie sztandaru Służbie Więziennej

29 września przed Urzędem Miasta w Hajnówce obchodzone było potrójne święto miejscowego Aresztu Śledczego. Świętowano przypadające w tym roku 30-lecia istnienia tej jednostki, a także uroczyste nadanie sztandaru oraz wstąpienie do służby więziennej 40 nowych funkcjonariuszy, którzy podczas obchodów złożyli ślubowanie. Obecnie służbę w Areszcie Śledczym w Hajnówce pełni 170 osób, z tego ponad połowa to funkcjonariusze, którzy bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo. Goście honorowi dokonali symbolicznego wbicia w drzewcu sztandaru gwoździ pamiątkowych oraz wpisu do księgi pamiątkowej. Sztandar przekazywali: burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, gen. Jacek Kitliński - dyrektor generalny SW oraz dyrektor AŚ w Hajnówce ppłk. Roman Paszko. Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia gości. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ