Modernizacja torów

Dzięki projektowi finansowemu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na terenie województwa podlaskiego Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły ponad 350 mln zł na remonty trzech linii kolejowych. Dwie z nich to Białystok - Bielsk Podlaski - Lewki (nr 32) i granica państwa - Czeremcha - Hajnówka. Trzecią linią (nr 52) jest relacja Lewki (gm. Bielsk Podlaski) - Hajnówka, którą PLK przygotowuje na wiosenny remont, gdzie już zostały zakupione betonowe podkłady kolejowe. Na trasie Hajnówka - Nieznany Bór już rozpoczęto wymiany podkładów w ramach pierwszego etapu. Drugi będzie kontynuowany do Białowieży. Na marginesie warto wspomnieć, że planowana jest również ścieżka rowerowa, która ma prowadzić wzdłuż torowiska Nieznany Bór - Białowieża aż do granicy państwa. - Tory z Hajnówki do Nieznanego Boru, pozostające w zarządzie PLK, są obecnie remontowane z wykorzystaniem podkładów z linii nr 32 Czeremcha - Białystok. Natomiast podkłady betonowe na stacji w Hajnówce są przygotowane do remontu toru na linii 52 od Lewek do Hajnówki. Remont zapewne rozpocznie się zaraz po zimie. Skończył się pierwszy etap remontu na odcinku Siedlce - Czeremcha i Czeremcha - Białystok. To jednak nie koniec. Będą następne etapy udoskonalające urządzenia sterowania ruchem kolejowym, podwyższenie kategorii przejazdów do kat B i C oraz przebudowa peronów i infrastruktury towarzyszącej do odprawy pasażerskiej Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ