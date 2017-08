Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej ma 20 lat

Kleszczele to jedyne królewskie miasteczko w powiecie hajnowskim. Miastem stało się już w 1523 r. Od 20 lat działa tu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej. Prezesem od ośmiu lat jest Andrzej Roszczenko, który 5 sierpnia został wybrany na trzecią kadencję.

Na doroczne spotkania towarzystwa przybywają nawet z bardzo daleka ci, którzy na tej ziemi się urodzili oraz ci, którzy ziemię kleszczelowską pokochali z wyboru. Najpierw obradują w Hładyszce, potem biesiadują w „Karczmie u Walentego”. Przyciąga ciepła, rodzinna atmosfera i bogactwo ciekawych, twórczych ludzi.

Pomysłodawcami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej byli Bazyli Krupicz, Aleksander Sielicki, Maria Klimowicz, Alina Snarska. Na zebraniu założycielskim było 51 osób. 20-letni dorobek towarzystwa przedstawił prezes Andrzej Roszczenko.

- Zaczęliśmy w roku 1997 r. Wybraliśmy motto „Jak ptaki powracamy, by starych szukać gniazd…”. To hasło do dzisiaj jest aktualne. Pierwszym prezesem był Bazyli Krupicz. Został opracowany statut, a cele i kierunki działania były następujące: wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej, społecznej, udział w tworzeniu samorządności, demokracji życia mieszkańców i popularyzacja osiągnieć dorobku kulturalnego, historycznego i społecznego. Myślę, że to czyniliśmy, czynimy i będziemy czynić.

Pierwszym wydawnictwem towarzystwa był zbiór Jadwigi Karpiuk pt. Listy do Kleszczel. W 2002 r., ukazała się książka historyczna pt. „Kleszczele” autorstwa Mikołaja Roszczenki. Było też wydawnictwo z okazji 490 rocznicy królewskiego nadania praw miejskich oraz książka z grafikami Dobrowody wykonanymi przez studentki Bazylego Krupicza. Marek Markiewicz napisał książkę historyczną o wsi Dasze. Od 2014 r., również z inicjatywy Bazylego Krupicza, ukazuje się bardzo bogaty kalendarz o Dobrowodzie i jej mieszkańcach.

Gdy zakładaliście Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej myślałeś, że przetrwa 20 lat? – pytam prof. dra. hab. Bazylego Krupicza, pierwszego prezesa towarzystwa.

- Nie, nie myślałem. A wiesz dlaczego? Dlatego, że wtedy byłem młody. Który z młodych myśli co będzie za 20 lat? Ale za to wiedziałem, co trzeba zrobić. Cele zostały określone w statucie, później w planach zarządu na kolejne lata. To też było pięknie napisane przez Andrzeja Roszczenko, w folderze, chyba 4 lata temu. Mieliśmy pewną wizję. 20 lat naszego towarzystwa uważam, że były piękne. Między innymi dlatego, że towarzystwo pokazuje też ludzi, którzy tworzą, którzy nakreślają pewne cele na dalsze lata. Łatwo jest konsumować czyjś dorobek, a gorzej formułować cele. Mając cele, realizując je, można osiągnąć sukces. Nasz sukces trwa już 20 lat. Początek był bardzo istotny, bo nadał kierunek. Te niezapomniane wystawy naszych rzeźbiarzy, te wydawnicze sprawy, czy to Jadwigi Karpiuk, czy później Mikołaja Roszczenko, czy album dobrowodzki. Pamiętam jak dzisiaj nasze spotkania, przecież wszystko rodziło się na kamieniu, ale przy wszystkim co robiliśmy, pokazywaliśmy ludzi, liderów. Nic nie powstaje bez lidera, gdy jest lider, to sprawa musi się udać. Na dzisiejszym naszym spotkaniu, może z przyczyn terminowych, zabrakło refleksji co ma być jutro. Mikołaj Roszczenko wspomniał o upamiętnieniu Żydów, bardzo cenna inicjatywa, to należy zrobić.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej oficjalnie zrzesza ponad 60 członków. Promuje mieszkańców gminy Kleszczele i swoje malownicze okolice. Twórców tu nie brakuje.

Trudno by było policzyć wszystkie wystawy Sławka Smyka. Rzeźbi w drewnie, ale także w kamieniu. Jego rzeźby zdobią ronda przy wjeździe do Kleszczel, siedzibę OSP, park miejski, dom kultury. W parku królewskiego miasteczka są nawet trzy trony, to także dzieło Smyka.

– Pierwsza moja wystawa była w straży pożarnej, bo tam, na górze, mieścił się wtedy dom kultury – mówi Sławomir Smyk. -Wystawa była otwarta z okazji spotkania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej.

Mikołaj Podłaszczyk nie urodził się w Kleszczelach, ale należy do towarzystwa od jego początku i zawsze jest na wszystkich jego imprezach. Przyjeżdża specjalnie ze Śląska.

- 400 – 500 km przejadę, a nieraz z Wrocławia, to aż prawie 700, żeby tu być, żeby się spotkać. Mam wystawę minerałów na Parkowej 22 i w Hładyszce. Mam bardzo wysokie recenzje, nawet profesorowie mówią, że nie widzieli takiej wystawy. Jeżdżą po świecie, zaglądają do muzeów geologicznych, a tak pięknej, ogromnej wystawy z cennymi minerałami nie widzieli. Nasze życie to jest tyci w historii i rozwoju naszej błękitnej planety, a minerały są od początku. Zapraszam, mam wiele rzadkich okazów. Czasami ktoś wpadnie niczym mucha w sieć pająka, ale zainteresowanych jak na lekarstwo. Teraz zrobili trasę rowerową, więc rowerzyści wpadają. Innych nie obchodzi, tylko żeby się najeść, pójść do kościółka czy do cerkwi się pomodlić, potem dziennik i spanko.

Gośćmi tegorocznego zjazdu TPZK byli m.in. w-ce starosta powiatu hajnowskiego Jadwiga Dąbrowska i burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski oraz delegacja z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Spadczyna z Wysokiego Litewskiego na Białorusi, z Ludmiłą Dudar na czele.

- Okres dwóch dekad, które jako towarzystwo mamy już za sobą, prezentacja osiągnięć, dowodzi, że pomysł był trafiony – podsumował Aleksander Sielicki, burmistrz Kleszczel. - Zorganizowanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskej było i jest ważnym przedsięwzięciem. Te 20 lat pozwoliło na to, że mogliśmy poznać siebie lepiej, bo na dorocznych zjazdach spotykaliśmy nasze koleżanki, kolegów, których czasami nie widzieliśmy 20-30 lat, przyjeżdżali nawet z zagranicy. To jest bardzo ważny element integracyjny.

Krystyna Kościewicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz