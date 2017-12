Herb i sołtysi

W sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach wisi herb, na którym jest baranek z chorągiewką. Radny z Dasz Marek Martynowicz na sesji Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że „nie jest on heraldyczny”, bo baranek nie jest zwrócony w odpowiednią stronę. Radny przyniósł ze sobą dokument, na którym jest oryginalna pieczęć miasta z 1796 r. Według historycznego pisma Anna Jagiellonka 21 listopada 1581 r. nadała Kleszczelom pieczęć z wizerunkiem baranka z chorągiewką, który różni się od tego na obecnym herbie miasta. Burmistrz Aleksander Sielicki odpowiadając radnemu stwierdził, że owa nieprawidłowość znana jest od dawna, ale zmiana tego wymaga większości mieszkańców i rady oraz odpowiednich funduszy, których nie ma w obecnej chwili w kasie miasta. Drugie pytanie Marka Martynowicza dotyczyło poprawy drogi zagumiennej w jego miejscowości. - Trzeba poczekać na zmianę pogody, na przymrozki, które wysuszyłyby błoto i to pozwoliłoby na nawiezienie tam żwiru. Tym bardziej, że dzięki rozmowom możemy materiał pobrać m.in. ze żwirowni PKP. Ale nie tylko Dasze mają takie drogi – odpowiedział burmistrz. Sołtysi prosili o podzielenie się informacją na temat zbyt niskiej płatności za pobyt na sesjach. 50 zł to według nich najniższa stawka w całym województwie. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz,, fot. JP