Zielony Korczew

Tym razem impreza jednodniowa, ale również zgromadziła wielu uczestników. Chociaż trzeba przyznać, że większą popularnością cieszyła się część imprezowa niż stoiska na placu przy pałacu. Tam największe wzięcie miały sadzonki roślin, sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko panów spod Bielska Podlaskiego, proponujących fontanny i inne dekoracje ogrodowe. W części imprezowej, pod sceną, atrakcji nie zabrakło dla nikogo. Były bardzo różnorodne dmuchańce dla dzieci, wata cukrowa, lody, balony i wszelkiej maści straganowe zabawki. Były pokazy rowerowe i ekstremalne show na motocyklu w wykonaniu grupy Extremetrail. Można było spróbować wygrać 100 zł wytrzymując 2 minuty w zwisie na drążku. Emocjonujący był konkurs na Rodzinę Roku. Cztery chętne rodziny musiały wykazać się sprawnością we współdziałaniu. W pierwszej konkurencji mamy obierały jabłka na czas, dziecko biegło slalomem z piłką, potem czołgało przez tunel, a tato musiał wykazać się krzepą, ciągnąc rodzinę na specjalnej płachcie. Potem każda rodzina musiała przygotować piknik - rozstawić namiot, ustawić parasol ogrodowy, złożyć grill, nadmuchać koło ratunkowe - rekordziści wykonali to zadanie w czasie niewiele ponad 4 minuty. Przy okazji zniszczono namiot, parasol, najwięcej kłopotu sprawiało dmuchanie koła. Ostatnią konkurencją był taniec-prezentacja do losowo granej muzyki. Było i stanie na rękach, i gwiazdy, konferansjer próbował wymóc jakiś szpagat - bezskutecznie. Konferansjerką po raz kolejny zajął się Przemysław Redkowski znany z "Barw Szczęścia". Rodziny walczyły o bogate nagrody: I miejsce - Kociaki - od wójta gminy Korczew dostali telewizor i wieżę, od Zakładów Drobiarskich Stasin tablet, od hurtowni narzędzi i sklepu narzędziowego Matrix i kręgielni Factory z Siedlec - skrzynkę narzędziową z narzędziami i zestaw bezprzewodowych słuchawek. Za II miejsce (sąsiedzi z miejscowości Góry) - w kolejności jak wyżej: tablet, miniwieża, zestaw narzędziowy i słuchawki bezprzewodowe, III miejsce (FC Kamianki) - słuchawki, gofrownica, zestaw narzędziowy. IV miejsce (Małpiszony z Warszawy) również nagrodzono, m.in. zestawem gier i grillem. Na uwagę zasługuje ciekawe stoisko komendy miejskiej siedleckiej policji. Mimo, że codziennie mijamy słupki pikietażowe przy drogach, to w czasie prezentacji zgromadziła się spora grupa uważnie słuchających wyjaśnień o cyferkach na słupkach. Chętni mogli spróbować wirtualnej jazdy na symulatorze jazdy. Tradycyjnie też, niejako jako wstęp do Zielonego Korczewa, dzień wcześniej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta. Wygrali go zawodnicy ze Skrzeszewa, II - Oldboy Korczew, III - Bartków, IV - Czary Mary Korczew, V - ex aequo Zakrze, Kamianki i Dąbrowa. Najlepszym bramkarzem uznano Kamila Lewczuka, najlepszym piłkarzem Pawła Repczuka, królem strzelców Piotra Głozaka. Specjalną statuetkę otrzymał też Stanisław Zdun, a dyplom Marcin Wójciuk. Gwiazdą tegorocznego Zielonego Korczewa był zespół Basta, po nich wystąpili Freestyle, przed gwiazdą - lokalna grupa. Padały pytania dlaczego w tym roku impreza jest jednodniowa. Odpowiedź prozaiczna - brak pieniędzy. Sponsorami tegorocznej edycji byli: urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, Starostwo Powiatowe Siedlce, Fundacja Pałac w Korczewie, Pizzeria Siódemka w Łosicach, Kręgielnia Factory w Siedlcach, Sala Zabaw Młynek Siedlce, Zakład Drobiarski Stasin, Bank Spółdzielczy Siedlce, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Jadwiga Michalczuk. Patronat medialny Kurier Podlaski Głos Siemiatycz. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK