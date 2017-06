100-lecie szkoły w Starych Szpakach

W sobotę, 27 maja, społeczność wsi Stare Szpaki /gm. Stara Kornica/ obchodziła swoje święto – 100-lecie istnienia miejscowej szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów. Część oficjalną obchodów poprzedziła msza oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy. W sali gimnastycznej szkoły zgromadziło się wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych różnego szczebla, duchowieństwa, ale przede wszystkim kilka pokoleń uczniów i rodziców, dla których ta szkoła to nie tylko przysłowiowa „buda”, ale też drugi dom. 100-letnią historię tej placówki w pigułce przedstawiła obecna dyrektor, Marianna Patralska. Początki powstania polskiej szkoły w Szpakach sięgają roku szkolnego 1916/1917. Wtedy to zimą uczniowie rozpoczęli naukę. Prowadził ją nauczyciel Władysław Wyrzykowski. To mieszkańcy opłacali naukę, lokal, stąd szkoła miała charakter prywatny. I taki stan rzeczy trwał do 1920 r. Wówczas decyzją władz zostaje utworzona jednoklasowa publiczna szkoła powszechna, a jej kierownikiem jest Jan Sawicki. W następnych latach zwiększa się sukcesywnie stopień organizacji placówki, w roku szkolnym 1925/26 istniała już szkoła trzyklasowa. W roku szkolnym 1932/33 nauka odbywa się w 6 oddziałach. W roku 1933 obowiązki kierownika szkoły przejmuje Romuald Mikoszewski, który rozpoczyna starania o wybudowanie szkoły. Po drodze pojawiają się trudności, dlatego dzieci nadal muszą się uczyć w domach prywatnych, m.in. u państwa Rumowskich, Zaliwskich, Kuczewskich. W 1937 r. koleją zostaje sprowadzone z Nurca drewno na budowę szkoły i budowa rusza. Mieszkańcy przeprowadzają zbiórki, organizują składki, organizują imprezy dochodowe, gromadząc fundusze. Wiosną 1939 r. zostaje wzniesiona drewniana szkoła o 5 salach. Niestety, przychodzi wojna, a w 1940 r. Niemcy rozbierają budynek. W latach 1940-1945 nauczyciele prowadzą we wsi tajne nauczanie. Początki obecnego gmachu szkoły sięgają roku 1946, kiedy to Szpaki otrzymują dwa drewniane baraki poniemieckie. W jednym z nich organizowana jest nauka, a drugi służy jako mieszkanie dla nauczycieli. W 6-klasowej szkole pracuje z przerwami 2-3 nauczycieli. W 1949 r. roku rozpoczynają się prace przy budowie murowanej szkoły, której jednopiętrowa część zostaje oddana do użytku w styczniu 1950 r. Trzy lata później użytkowana jest również część frontowa szkoły. W marcu 1956 szkoła zostaje zradiofonizowana. W 1960 r. uczy w niej 7 nauczycieli, a placówka liczy 196 uczniów. Na początku lat 90., kiedy dyrektorem szkoły jest Stanisław Patralski, powstaje kolejna inicjatywa rozbudowania szkoły, która finalizuje się 4 lata później. W 2000 r. szkoła powiększa się o salę gimnastyczną. Liczba uczniów, jak wszędzie, spada – w 2001 r. uczęszcza do niej 113 dzieci. Podczas obchodów 100-lecia szkoły, obecna dyrektor, Marianna Patralska, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1992 r., została uhonorowana medalem „Pro Masovia”, nadawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za przyczynienie się do rozwoju gospodarczego, społecznego lub kulturalnego Mazowsza. Dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego za zasługi i aktywną działalność na rzecz szkoły i społeczności lokalnej uhonorowani zostali byli i obecni nauczyciele, m.in. Hieronim Sokołowski, Stanisław Patralski, Małgorzata Szpura. Podczas długiej części artystycznej obecni uczniowie zaprezentowali rozmaite zdolności muzyczne, taneczne, recytatorskie. Po części oficjalnej, przy suto zastawionych stołach, rozpoczęło się wspólne świętowanie wszystkich zgromadzonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli z kilu pokoleń. Wszak coraz lepsze warunki do nauki i 100-letnią historię jubilatka zawdzięcza mieszkańcom ziemi szpakowskiej. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi