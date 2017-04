R jak rozwój

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyniósł wiele zmian w Podlaskiem. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na jego realizację otrzymaliśmy 672 mln euro. Te pieniądze wykorzystaliśmy na wsparcie przedsiębiorstw, budowę dróg, kanalizacji, sieci energetycznych, rozwój naszych szkół i potencjału uczelni, doposażenie szpitali. To był pierwszy program, współfinansowany z funduszy unijnych, za który w całości odpowiadał samorząd województwa: od przygotowania, po wdrażanie i rozliczenie. Choć realizacja inwestycji zakończyła się w 2015 roku, teraz nadszedł czas na przedstawienie tzw. sprawozdania końcowego, czyli efektów RPOWP 2007-2013 Komisji Europejskiej. Chcemy, aby mieszkańcy naszego regionu również je poznali. Program wspierał wiele obszarów. Oto niektóre z nich: Konkurencyjność podlaskich firm. To jeden z priorytetów, bo przekłada się na konkurencyjność całego regionu. Dzięki dotacjom z RPOWP nasi przedsiębiorcy zrealizowali blisko 700 inwestycji.





To jeden z priorytetów, bo przekłada się na konkurencyjność całego regionu. Dzięki dotacjom z RPOWP nasi przedsiębiorcy zrealizowali blisko Projekty badawczo-rozwojowe . Badania i rozwój były jednym z priorytetów naszego programu, co z powodzeniem kontynuujemy w obecnej perspektywie. Firmy, przy udziale środków z RPOWP, tworzyły laboratoria, centra badań.





. Badania i rozwój były jednym z priorytetów naszego programu, co z powodzeniem kontynuujemy w obecnej perspektywie. Firmy, przy udziale środków z RPOWP, tworzyły laboratoria, centra badań. Gminy zaprosiły biznes. Przygotowały tereny inwestycyjne. Zajęły one prawie 114 hektarów w całym regionie. Powstały w: Hajnówce, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czyżewie, Grajewie, Łapach, Narewce, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Szczuczynie.





Zajęły one prawie w całym regionie. Powstały w: Hajnówce, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czyżewie, Grajewie, Łapach, Narewce, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Szczuczynie. Postawiliśmy na odnawialne źródła energii. To były bardzo ważne inwestycje, bo wpisywały się już w założenia nowej perspektywy finansowej. Jednym z takich projektów była instalacja kolektorów słonecznych w ponad 30 gminach województwa: na domach mieszkańców oraz szkołach, przedszkolach, świetlicach.





To były bardzo ważne inwestycje, bo wpisywały się już w założenia nowej perspektywy finansowej. Jednym z takich projektów była instalacja kolektorów słonecznych w ponad 30 gminach województwa: na domach mieszkańców oraz szkołach, przedszkolach, świetlicach. Szybciej i bezpieczniej. Dzięki pieniądzom z RPOWP możemy jeździć po 525 kilometrac h przebudowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Te inwestycje bardzo poprawiły nasz komfort i bezpieczeństwo jazdy.





Dzięki pieniądzom z RPOWP możemy jeździć po h przebudowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Te inwestycje bardzo poprawiły nasz komfort i bezpieczeństwo jazdy. Nowoczesne szkoły. Ponad 22,5 tys. uczniów i aż 34,5 tys. studentów korzysta z infrastruktury dydaktycznej, która powstała dzięki unijnej pomocy. Przykładem jest baza dydaktyczno-laboratoryjna Politechniki Białostockiej.





Ponad i aż korzysta z infrastruktury dydaktycznej, która powstała dzięki unijnej pomocy. Przykładem jest baza dydaktyczno-laboratoryjna Politechniki Białostockiej. Leczenie w lepszych warunkach. Nowoczesny sprzęt w szpitalach w całym województwie, nowe bloki operacyjne, lepiej wyposażone oddziały – to również efekty realizacji programu.





Nowoczesny sprzęt w szpitalach w całym województwie, nowe bloki operacyjne, lepiej wyposażone oddziały – to również efekty realizacji programu. Coś dla ducha. Rekreacja też się liczy. Przy wsparciu RPOWP 2007-2013 powstała też infrastruktura, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą wypocząć, np. wyciąg nart wodnych w Szelmencie czy szlak Powstania Styczniowego w Puszczy Knyszyńskiej.





Przy wsparciu RPOWP 2007-2013 powstała też infrastruktura, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą wypocząć, np. wyciąg nart wodnych w Szelmencie czy szlak Powstania Styczniowego w Puszczy Knyszyńskiej. To nasza historia. Odrestaurowywane zostały również zabytki, które stanowią wartość kulturową naszego regionu, jak barokowy Ogród Branickich czy Pałac Archimandrytów w Supraślu.