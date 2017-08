Przyjdź do ŻAKA i rozwijaj swoje pasje!

Chcesz mieć dobrze płatną pracę zgodną z własnymi zainteresowaniami? Masz niepowtarzalną okazję, by taką znaleźć. Trwa letnia rekrutacja do ŻAKA – to bezpłatna, zaoczna szkoła dla dorosłych, w której kształcą się fachowcy dziewięćdziesięciu różnych specjalności. Możesz szybko zdobyć kwalifikacje w wymarzonym zawodzie, zrealizować swoje pasje i znaleźć zatrudnienie, które będzie przyjemnością. Spełniaj się zawodowo i rób to, co lubisz! ŻAK proponuje zajęcia dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wykształcenie w wymarzonym zawodzie. Nie szkodzi, że już pracujesz. Dzięki zajęciom w ŻAKU w niedługim czasie, w rok lub dwa lata, zdobędziesz dyplom profesjonalisty w wybranej branży. Takiej, która pozwoli Ci realizować Twoje pasje. Jak to działa? Po prostu zapisujesz się do ŻAKA. Zajęcia prowadzone są zaocznie, więc uczysz się tylko w weekendy. Ponieważ wybierasz ulubioną specjalność, lekcje będą dla Ciebie przyjemnością. Jeśli to Twoje hobby - już jesteś ekspertem - a zdobyta wiedza pozwoli Ci tylko ugruntować fachowość i zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jedyny warunek to ukończenie dowolnej szkoły średniej. Nie musisz mieć matury! Ważne jest, abyś już teraz zapoznał się z bogatą ofertą ŻAKA. Zajęcia rozpoczynają się we Wrześniu , a kolejny semestr rozpocznie się dopiero w Lutym. Co wybrać? Panie często wybierają w ŻAKU kształcenie na kierunku „technik usług kosmetycznych”. Która z nas nie chciałaby poznać bliżej tajników sztuki makijażu? To pozwala nie tylko lepiej zadbać o własny wygląd, ale także myśleć w przyszłości o rozpoczęciu własnej praktyki w tym zawodzie. Na dwuletnich zajęciach w ŻAKU zajmujemy się nie tylko makijażem, lecz poznajemy też podstawy anatomii i dermatologii, kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą, sekrety zabiegów dłoni, stóp i ciała. Absolwentki szkoły kosmetycznej w ŻAKU znajdują pracę w salonach kosmetycznych, studiach stylizacji i wizażu czy salonach odnowy biologicznej. Panowie często myślą o założeniu własnej firmy. Chcą być samodzielni i znać sposób na to jak poradzić sobie w biznesie. Zapisują się w ŻAKU na kierunek „technik rachunkowości”. Zdobywają tu nie tylko wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ale również rachunkowości czy języka obcego w biznesie itp. Takie wykształcenie wyposaża w naprawdę dużą samodzielność. Możesz założyć własną firmę, ale też podjąć pracę w biurze rachunkowym, księgowym, a także w urzędach. Jak zacząć tę edukacyjną przygodę? W całej Polsce działają obecnie 84 oddziały ŻAKA. To znaczy, że do naszej szkoły jest blisko. Po prostu wejdź na stronę www.zak.edu.pl, wybierz tego ŻAKA, który znajduje się najbliżej Ciebie, wypełnij formularz online www.zak.edu.pl/formularz i wyślij go przez Internet. Przynieś nam świadectwo ukończenia szkoły średniej i rozpocznij naukę w trybie zaocznym (co drugi weekend). Nie zwlekaj, zajęcia rozpoczynają się w lutym!