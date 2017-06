Będzie czterech kandydatów, dwóch „jakby” z PiS-u

W związku z przedterminowymi wyborami w gminie Bock, do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu następujących Komitetów Wyborczych Wyborców. Są to: Bocian, Ludowy, Przyjazny Samorząd oraz Zjednoczona Gmina Boćki. To właśnie one mają prawo do zgłaszania kandydatów na wójta. Kandydaci na nowego wójta gminy Boćki mogą być zgłaszani przez komitety wyborcze do 14 czerwca, do godz. 24. - Zostanie powołana gminna komisja wyborcza i tam komitety będą zgłaszały kandydatury. Wynika z tego, że na urząd wójta będzie co najmniej czterech kandydatów. Przewiduję, że bez drugiej tury się nie obejdzie – przypuszcza Stanisław Charyton, sekretarz gminy pełniący funkcję wójta Bociek. Wybory odbędą się w niedzielę 9 lipca. Mieszkańcy gminy głosować będą w godzinach od 7 do 21. Wójtem zostanie ten kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów i jednocześnie uzyska ponad 50 procent wszystkich ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszej turze wyborów wymaganego poparcia, wówczas przeprowadza się drugą turę wyborów, dwa tygodnie później.Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze największą ilość głosów. Najbardziej prawdopodobnymi kandydatami na stanowisko wójta są: Dorota Kędra-Ptaszyńska, radna sejmiku wojewódzkiego i pracownik urzędu gminy Boćki, geodeta Marek Antoni Łukaszewicz, były starosta bielski oraz również były radny sejmiku wojewódzkiego oraz przedsiębiorca Adam Król. PSL, czyli Komitet Wyborców „Ludowy” jeszcze nie zdecydował się kogo wystawi. Co ciekawe zarówno Dorota Kędra-Ptaszyńska, jak i Marek Antoni Łukaszewicz startowali we wcześniejszych wyborach do sejmiku wojewódzkiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Adam Król i Marek Łukaszewicz byli kontrkandydatami Stanisława Derehajły we wcześniejszych wyborach na stanowisko wójta gminy. Przypomnijmy, że w wyborcach na stanowisko wójta Bociek w 2014 r. Stanisława Derehajło (Nasze Podlasie) uzyskał 1132 głosy, co zapewniło mu wygraną. Jego kontrkandydat Adam Król (KWW Bocian) otrzymał 824 głosy, a Zoja Jurczak (KWW Gminy Boćki) – 268. Stanisław Derehajło zrezygnował w kwietniu ze stanowiska wójta na rzecz pracy w resorcie Jarosława Gowina (ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego). (jaco), Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz