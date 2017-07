Kędra-Ptaszyńska wójtem gminy Boćki

Ponad połowa uprawnionych do głosowania (frekwencja 59,2 proc.) zdecydowała, że nowym wójtem Bociek będzie Dorota Kędra-Ptaszyńska. Zdobyła 1235 głosów, jej kontrkandydat Marek Antoni Łukaszewicz - 1075 głosów (wygrał w Boćkach). Wyniki z poszczególnych komisji: Andryjanki - Kędra-Ptaszyńska 170, Łukaszewicz 129, Boćki - 412/577, Nurzec - 243/144, Olszewo - 194/105, Sielc - 216/120. Dorota Kędra-Ptaszyńska została zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Gmina Boćki, ma 35 lat, wyższe wykształcenie i jest członkinią partii Polska Razem Zjednoczona Prawica. Mieszka w Jakubowskich. Na nieco ponad roczną kadencję (kolejne wybory samorządowe pod koniec 2018 roku) obiecała: budowę siłowni zewnętrznej w Boćkach i placu zabaw w Andryjankach (w toku, wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie „Klekociaki”); realizację szkoleń skierowanych na promocję produktów lokalnych i ich sprzedaż (dotacja w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich); dokończenie procesu ubiegania się o środki z Funduszy UE, rozpoczętego przez poprzedniego wójta; działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ludności z Programu Polska-Białoruś – Ukraina o wartości blisko 1,5 mln euro, m.in. wymiana wszystkich samochodów strażackich; starania o wpisanie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Andryjanki; wniosek na wyposażenie Domu Kultury w przenośną scenę i elementy infrastruktury technicznej składany do LGD Puszcza Białowieska; wniosek na przygotowanie Centrum Promocji Produktu Lokalnego; staranie o remonty dróg lokalnych w ramach wsparcia Wojewody Podlaskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesę na dofinansowanie w roku 2017 zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych przyznano gm. Boćki 17 lipca - AK); ubieganie się o 85% dofinansowania na budowę budynku domu kultury w Boćkach; starania na rzecz wyremontowania placu przystanku w Boćkach, ulicy i chodników przyległych (na podst. oficjalnego profilu na fb Doroty Kędry-Ptaszyńskiej). W trybie wyborczym Dorota Kędra-Ptaszyńska pozwała kontrkandydata na wójta gminy Boćki, Adama Króla, za to, że w swoich materiałach wyborczych krytykując ją napisał nieprawdę, m. in. że jej kampanię do sejmiku województwa w ostatnich wyborach na kilkadziesiąt tysięcy zł finansował ówczesny wójt Stanisław Derehajło. Król sugerował też, że Kędra po objęciu stanowiska wójta powoła na dyrektora szkoły swą partyjną koleżankę. Sąd nakazał mu zdementowanie nieprawdziwych informacji w lokalnym tygodniku i pisemne przeprosiny. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski -Głos Siemiatycz, fot. JP