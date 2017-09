OSP Boćki mistrzem powiatu bielskiego

10 września w niedzielę na boisku przy Szkole Podstawowej w Mniu, Gm. Brańsk, odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody rozgrywano w dwóch konkurencjach – sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Każda drużyna ćwiczenie wykonywała dwukrotnie, a liczony był lepszy czas. W zawodach wzięło udział 9 drużyn męskich: OSP Rudka, OSP Boćki, OSP Dubno, OSP Łubin Kościelny, OSP Domanowo, OSP Orla, OSP Szmurły, OSP Godzieby, OSP Parcewo, a także w zmaganiach o podium walczyły 2 kobiece drużyny pożarnicze z Bociek i Parcewa. Bezpieczni mieszkańcy Zawody pozwalają sprawdzić nie tylko sprzęt posiadany przez jednostkę, ale także umiejętności strażaków. Ostatnie wypadki pokazują, że to jednostki OSP są zazwyczaj pierwsze na miejscu zdarzenia, zabezpieczają teren i udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym zanim przyjadą karetki pogotowia. - W ostatnim czasie Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim zorganizowała 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu bielskiego aby podnieść poziom wyszkolenia. Przeszkolonych zostało około 250 strażaków. W ćwiczeniach brali udział strażacy jednostek OSP: Pasynki, Ploski, Hołody, Knorozy, Parcewo, Orzechowicze, Łubin Kościelny, Augustowo, Piliki, Knorydy, Bańki, Mokre. W trakcie ćwiczeń wykorzystano również samochód specjalny – drabinę mechaniczną z JRG w Bielsku Podlaskim. Ćwiczenia obejmowały zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa technicznego z praktycznym ich wykorzystaniem podczas ewakuacji osób uwięzionych w samochodach oraz stosowania procedur pierwszej pomocy podczas wypadków, a także przypomniane zostały zagadnienia związane z taktyką ratowniczo-gaśniczą – powiedział z dumą komendant bryg. Waldemar Kudrewicz. Dodam, iż KPPS w Siemiatyczach również organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które odbywa się w dniach 28.08 -31.10 br. Cały cykl szkolenia obejmuje łącznie 126 godzin, w tym 67 praktycznych, w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łapach. Ukończenie szkolenia kończy się wydaniem zaświadczenia nadającego uprawnienia Strażaka Ratownika OSP. Podwójne zwycięstwo strażaków z Bociek Poziom sportowej rywalizacji był bardzo wysoki, a wyniki walczących o miejsce na podium drużyn dzieliły sekundy. Najlepszymi okazali się druhowie z Bociek z łączną punktacją 99,04 pkt. – Jestem bardzo dumna z wyników jakie obie drużyny osiągnęły. Żartowaliśmy z byłym wójtem Stanisławem Derehajło, że wystarczyło zmienić wójta i od razu takie osiągnięcia. Motywacja władzy zadziałała. A tak poważnie, to są wyniki ciężkiej pracy naszych strażaków. To właśnie jednostki OSP stanowią główny punkt bezpieczeństwa mieszkańców. Na ostateczny wynik wpłynęła również wieloletnia rywalizacja z gminą Rudka i chęć pokonania wielokrotnych mistrzów, dlatego też moi druhowie włożyli wszystkie siły, żeby odnieść sukces. Powiem szczerze, że ja aż tak bardzo nie cieszyłam się z wygranych wyborów, jak z tego podwójnego zwycięstwa naszych strażaków. Duma mnie wypełniała od czubka głowy do stóp – powiedziała Dorota Kędra-Ptaszyńska, wójt gminy Boćki. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Rudki, faworyci zawodów i zwycięzcy zawodów sprzed 2 lat, z punktacją 100,79 pkt. - Doliczono 5 punktów karnych, ponieważ 2 naszych chłopaków nie zmieściło się w strefie zmian. Wcześniej kolega w 1 biegu strącił pałek. Przyjeżdżając na treningi mieliśmy rewelacyjne czasy, dziś coś nie zagrało. Walczyliśmy do końca, żeby być na podium i móc jechać na zawody wojewódzkie – powiedział Paweł Kujawski, dowódca OSP Rudka. Na trzecim miejscu znalazły się OSP Szmurły z wynikiem 111,42 pkt. Najlepszy wynik końcowy wśród kobiecych drużyn uzyskała kadra z Bociek z wynikiem 124,40 pkt wyprzedzając KDP OSP Parcewo z łączną punktacją 129,00 pkt. Drużyna zwycięska strażaków z OSP Boćki oraz drużyna z Rudki będą reprezentować powiat podczas przyszłorocznych Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych. CC, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz