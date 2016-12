Granie na ligawkach

140 uczestników z Polski i zagranicy, w tym prawie połowa z ligawkami. Pula nagród na ok. 20 tys. zł no i wreszcie odpowiednia pogoda, czyli delikatny mrozek, co wzmaga odgłos instrumentu – tak można podsumować tegoroczny XXXVI Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, zorganizowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, w dniach 3 – 4 grudnia.

W sobotę, 3 grudnia, odbyły się przesłuchania. W niedzielę, 4 grudnia, podsumowano konkurs, nagrodzono najlepszych, były koncerty.

Przypominamy, że w ramach konkursu na ligawkach i innych drewnianych instrumentach trzeba wygrać (wydmuchać) oryginalną pasterską melodię. Nagrody i wyróżnienia w graniu na ligawkach otrzymali:

- dzieci do 10 lat (11 uczestników): I - Rafał Radziszewski (Bogusze Stare, gm. Grodzisk, 600 zł), II - Adam Ignatowski (Białobrzegi, woj. mazowieckie, 450 zł), III - Kacper Kamiński (Nur, mazowieckie, 300 zł), wyróżnieni (nagrody rzeczowe): Patryk Ślizak z Ciechanowca, Jakub Kamiński z Nura, Daniel Koc z Koców Basi (gm. Ciechanowiec), Dominika Koc z Koców Basi, Michał Maliszewski z Wieski Wieś (gm. Jabłonna Lacka), Adam Wodyński z Bujenki (gm. Ciechanowiec), Zofia Wodyńska z Bujenki,

- dzieci do 16 lat (8 uczestników): I - Przemysław Tartaczuk (Kanabród, gm. Repki, 900 zł), II - Łukasz Radziszewski (Bogusze Stare, gm. Grodzisk, 600 zł), III - Ilona Ignatowska (Białobrzegi, mazowieckie, 400 zł), Marcin Radziszewski (Bogusze Stare, 400 zł), wyróżnieni (po 100 zł): Sandra Maksimowicz z Łempic (gm. Ciechanowiec), Mateusz Kurowski z Łochowa, Wiktoria Śmigielska z Ciechanowca, Maciej Moczulski z Ciechanowca,

- dorośli do 64 lat (32 uczestników): I - Teodor Niemyjski (Ciechanowiec 1.150 zł), II - Rafał Gałaguz (Wieska Wieś, 750 zł), III - Paweł Bondarczuk (Wieska Wieś, 550 zł), Dariusz Oleszczuk (Dzierzby Włościańskie, gm. Jabłonna Lacka, 550 zł), Jarosław Jaroszewski (Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko – mazurskie, 550 zł), wyróżnieni (po 150 zł): Paweł Przewoźnik z Kamieńczyka (mazowieckie), Mateusz Szadkowski z Wyrozębów Podawców (gm. Repki), Dariusz Jedwabnik (Myszyniec Stary, mazowieckie), Mariusz Gałaguz z Sokołowa Podlaskiego, Marek Żero z Ciechanowca, Sławomir Zadrożny ze Starej Grabownicy (mazowieckie), Mateusz Zalewski z Dobrego (mazowieckie), Józef Kryński z Łempic (gm. Ciechanowiec), Mateusz Moczulski z Ciechanowca, Roman Skowera z Trojanówka (gm. Klukowo), wyróżnieni (po 100 zł): Teresa Maksimowicz z Łempic, Gniewomir Ślizak z Ciechanowca, Stanisław Gałaguz /Wieska Wieś/, Tomasz Maliszewski z Wieski Wieś, Mariusz Maliszewski /Wieska Wieś/, Paweł Fiedoruk z Ciechanowca, Piotr Jarosław Kamiński z Ciechanowca, Paweł Bogusław Kamiński z Ciechanowca,

- seniorzy (10 uczestników): I - Piotr Bondarczuk (Wieska Wieś, gm. Jabłonna Lacka, 1150 zł), II - Eugeniusz Szymaniak (Dzierzby, gm. Jabłonna Lacka, 750 zł), III - Antoni Wojno (Trojanówek, gm. Klukowo, 550 zł), wyróżnieni (po 150 zł): Leon Kamiński z Nura, Tadeusz Augustyniak z Łazówka (pow. sokołowski), wyróżnieni (nagrody rzeczowe): Kazimierz Łempicki z Łempic, Lech Gliński z Gołkowa (mazowieckie), Roman Brochocki z Sokołowa Podlaskiego, Henryk Bojar z Wieski, gm. Jabłonna Lacka), Wojciech Zdziarski z Bagateli (mazowieckie).

Pozostałe kategorie: bazuny, (dzieci - 2 uczestników, dorośli - 4), trombity (dzieci – 6 uczestników, dorośli - 14), rogi pasterskie (dzieci - 7 uczestników, dorośli – 9), inne instrumenty pasterskie (dzieci – 14 uczestników, dorośli – 23). Te kategorie zdominowali przyjezdni z dalszych zakątków Polski, przede wszystkim ze śląskiego i małopolskiego, oraz Ukraińcy.

Po raz 31. udział w konkursie wziął 84-letni Leon Kamiński z Nura.

- Gram w tym konkursie od początku. Co roku jakoś szczęśliwie udaje się tutaj przyjechać i zagrać. To już taka moja tradycja. Z zamiłowania. Inni lubią grać na gitarze, ja na ligawce. Spotyka się tutaj innych w moim wieku, z którymi pogada się i powspomina, jak to kiedyś grało się na ligawkach. Już od pierwszego dnia adwentu wychodziło się rano, albo wieczorem przed dom, a najlepiej nad Bug i trąbiło. A woda echo niosła. A najlepiej, to jak delikatny mrozek był. Wtedy to granie było najbardziej odpowiednie. I jak bezwietrznie było, to dźwięk odbijał się od wody i szedł daleko. Dziś pogoda jest wymarzona do grania, ale dźwięk tłumią budynki. Grałem na ligawce jeszcze przed wojną. W wojnę Sowiet zabronił grać. Jak Niemiec przyszedł, też nie bardzo było z tym graniem. Ale po wojnie w ten czas, od początku grudnia, codziennie u nas ligawki było słychać. Widać po uczestnikach, że jest sporo młodych, więc te nasze granie na ligawkach może nie zginie. Sam mam dwóch uczniów. Nie synów, ale pod takim samym nazwiskiem, to prawie jak synowie. Uczą się. Będą dobrzy – powiedział.

20-letnia Izabela Zalewska z miejscowości Dobre, koło Mińska Mazowieckiego, mówiła:

- Tato zobaczył w telewizji reportaż o ligawkach. Zainteresowało go to. Skontaktował się z bohaterem reportażu. Następnie kupił ligawkę. Sam zaczął grać i zainteresowanie to zaszczepił swoim dzieciom, m.in. u mnie. Ta nauka gry na ligawce trwa już kilka lat. Ciężko idzie, ale jest już lepiej, niż na początku. To mój pierwszy udział w konkursie.

Ciechanowiecki konkurs jest najstarszym w kraju. Pierwszy odbył się w 1974 r. Jedynym również pod względem gry na różnych instrumentach zaliczanych do pasterskich. Podobne konkursy, ale dotyczące wyłącznie gry na ligawkach, organizują też: Muzeum Regionalne w Siedlcach, Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Uczestników oceniała komisja w składzie: Tomasz Czerwiński (etnograf, Uniwersytet Warszawski), Artur Gaweł (etnograf, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej), Jacek Jackowski (muzyk, muzykolog, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Andrzej Klejzerowicz (uczestnik i laureat konkursu, mieszkaniec Ciechanowca), Anastazja Niakrasawa (etnomuzykolog, Uniwersytet Warszawski).

Współorganizacja konkursu: Starostwo w Wysokiem Mazowieckiem, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Nagrody finansowe i rzeczowe ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Patronat medialny „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz, fot. CK